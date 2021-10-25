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برلمانية: كلمة «» عن سد النهضة تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته

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برلمانية: كلمة «السيسي» عن سد النهضة تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته برلمانية: كلمة «» عن سد النهضة تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته

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قالت النائبه مايسه عطوة، عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح ، أمام الدورة الرابعة لأسبوع القاهرة للمياه 202، خاصة، تعكس موقف من أزمة سد النهضة، ووضعت المجتمع الدولي بجميع منظماته ودوله أمام مسئولياتهم لإيجاد حلول دائمة للملف تحفظ حقوق جميع الأطراف.

وأكدت عطوة، خلال البيان الصادر لها، أن أسبوع القاهرة للمياه وعقده في مصر يؤكد دور مصر الدولى في حل مشكلة المياه، كما أن ثقة الشعب المصرى وبجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية بلا حدود في الرئيس السيسى للحفاظ على الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل.

وأشارت عضو مجلس النوابـ، إلى أن المياه بالنسبة لمصر أمر في غاية الأهمية ويجب الحفاظ عليها، خاصة وأن هناك أضرار جسيمة ستلاحق بـ100 مليون مصري جراء بناء سد النهضة دون أتفاق مسبق؛ لأن مصر تصنف ضمن أكثر الدول جفافا في العالم ما يؤدي للاعتماد بشكل كبير على مياه نهر النيل.

المصرى اليوم

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