بمشاركة شباب 15 دولة عربية.. ختام رحلة سفينة النيل للشباب العربي

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أقامت سفينة النيل للشباب العربي، الحفل الختامي للوفود المشاركة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان والذى أناب السكرتير العام المساعد اللواء أيمن رضا.

وأكد فتحى عبدالحافظ، رئيس الإدارة المركزية للشباب والرياضة بأسوان، على أن سفينة النيل للشباب العربي تأتى تتويجاً للتعاون بين وزارة الشباب والرياضة المصرية وجامعة الدول العربية حيث بدأت رحلتها النيلية في الفترة من 15 إلى 25 أكتوبر الجاري، بمشاركة العديد من شباب وفتيات الوطن العربي، لافتًا إلى أنه تم تنظيم برنامج سياحى للشباب العربى لزيارة المعالم التاريخية والأثرية في محافظات مصر، بدءً من القاهرة وحتى أسوان من خلال رحلة نيلية على متن أحد الفنادق العائمة، وذلك تشجيعاً للسياحة.

وأضاف فتحى عبدالحافظ، أن سفينة النيل للشباب العربى تهدف لتقوية الروابط بين الشباب من مختلف الجنسيات العربية حيث يشارك في الرحلة شباب وفتيات من 15 دولة عربية، موضحًا بأن الدول المشاركة هي السعودية والإمارات وتونس وفلسطين والسودان وقطر والصومال والبحرين، وأيضًا الجزائر واليمن والعراق، كما أن الحفل الختامي شهد توزيع الدروع على الوفود المشاركة من الشباب والمشرفين في الرحلة.