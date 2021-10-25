التحقيق مع متهم بـ التحرش بـ طفلة داخل محل منظفات في الشيخ زايد

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يمثل المتهم بـ التحرش بطفلة داخل محل منظفات في الشيخ زايد، اليوم الاثنين، أمام جهات التحقيق لسماع أقواله فيما نٌسب إليه.

وتلقت أجهزة الأمن، بلاغًا من الأهالي بتحفظهم على صاحب محل منظفات تحرش بطفلة.

وقالت شاهدة عيان- ربة منزل- إنها فوجئت أثناء دخولها المحل لشراء مستلزمات منزلية، بمالك المحل يتحسس جسد الصغيرة- المجني عليها- والتي كانت تشتري احتياجات أسرتها، فاستغاثت بالأهالي الذين أبلغوا الشرطة بالواقعة.

وأكدت الطفلة- المجني عليها- ما ورد على لسان الشاهدة، واعترف المتهم بارتكاب جريمته.