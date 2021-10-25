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محافظ بني سويف يزور المدرسة المصرية اليابانية لمتابعة سير العملية التعليمية

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محافظ بني سويف يزور المدرسة المصرية اليابانية لمتابعة سير العملية التعليمية محافظ بني سويف يزور المدرسة المصرية اليابانية لمتابعة سير العملية التعليمية

زار الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، المدرسة المصرية اليابانية بالحي الرابع بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، لمتابعة سير العملية التعليمية بالمدرسة،وذلك بحضور الدكتور عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم،والخبير الياباني المسؤول عن أنشطة التوكاتسو بالمدرسة، المحاسب هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف.

وتفقد المحافظ عددا من فصول المدرسة وتابع جانبًا من العملية التعليمية داخل الفصول، مشيدًا بمكونات وتصميم المدرسة، مُشيرًا إلى أهمية هذا النوع من المدارس، الذي يستهدف نقل التجربة اليابانية الناجحة في مجال التعليم من خلال تدريب التلاميذ على مجموعة من المهارات عبر تقديم نظام تعليمي شامل يقوم على التطور المتوازن لكل من العقل والقيم والجسد وخلق مناخ إيجابي للتعليم وحياة أفضل للطلاب داخل الفصل.

وأكد محافظ بني سويف أن هذه النوعية من المدارس تمثل دعمًا قويًا لمنظومة التعليم بالمحافظة،من خلال إدخال الأنظمة التعليمية الحديثة، وزيادة الأنشطة في العملية التعليمية، ما يسهم في بناء قدرات الطلاب ومهاراتهم، وذلك في اطار تنفيذ رؤية « 2030» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى.

من جانبه أشار وكيل وزارة التعليم أن المدرسة مقامة على مساحة إجمالية 10480متر، وتضم 18 فصلًا دراسيًا، و4 فصول رياض أطفال، وصالة جيمينزيوم، وصالة متعددة الأغراض،ومعامل للعلوم واللغات، وغرف للمصادر وللتحضير، وكافتيريات، وملاعب، وصالات للمدرسين، وحجرات للمجال الصناعى والاقتصاد المنزلى، ودورات مياه، ومسطحات خضراء.

المصرى اليوم

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