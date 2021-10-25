«القوى العاملة»: تعيين 3125 شابا بينهم 80 من ذوى القدرات في الجيزة

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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الجيزة 3125 شابا، بينهم 80 من ذوى القدرات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادة القيد المرتدة «كعب العمل» لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما تم تسجيل 18706 راغبي عمل منهم 331 من ذوي القدرات، وتوفير 454 فرصة عمل.

وأوضح الوزير أنه تم استخراج 2104 شهادات قياس مستوى المهارة و2056 رخصة مزاولة المهنة من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

كان الوزير قد تلقى تقريرا بذلك من محمد عيسى مدير المديرية بإنجازاتها عن شهر سبتمبر الماضي، أشار فيه إلى أنه في مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 58 منشأة، وعمل 5 حملات عادية ونوعية، وإعادة التفتيش 125 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 58 محضراً، ومنح مهلة قانونية لـ 118 منشأة أخرى.

أما عن مجال التفتيش العمالي، فتم التفتيش على 288 منشأة لضمان تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر التفتيش عن تحرير 142 محضراً عمالياً، وبحث 19 شكوى.

وأوضح مدير المديرية أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة المسجلين، قامت المديرية بصرف منح لرعايتهم إجتماعياً وصحياً، بواقع 20 منحة زواج بـ 60 ألف جنيه، و52 منحة مولود بإجمالي 106 آلاف جنيه، و3 منح وفاة عامل بمبلغ 30 ألفاً، و18 منحة وفاة أحد الأقارب بمبلغ 36 ألف جنيه، وصرف خدمات طبية لـ9 عمال بمبلغ 3520 جنيها، وعمل 5 عمليات جراحية بـ25 ألف جنيه، ليصل إجمالي ما تم صرفه 260 ألفاً و520 جنيها لـ107 عمال.

وفي مجال تراخيص عمل الأجانب، قامت المديرية باستخراج 81 ترخيص عمل للأجانب لأول مرة، وتجديد 15 آخرين طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة.

أما عن مجال رعاية القوى العاملة وبحث الشكاوى، فقد تلقت المديرية 770 شكوى عمالية ( فصل- مطالب )، وتم تسوية 49 شكوى منها ودياً، وإحالة 139 شكوى للمحكمة العمالية، و108 أحيلت لجهات أخرى، وحفظ 57 شكوى، و407 ما زالت تحت البحث والدراسة .