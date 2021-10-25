«اتقل عالرز يستوي»..سمية الخشاب تواصل تعليقاتها المثيرة للجدل عن الدوري الانجليزي

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أكدت الفنانة سمية الخشاب أنها فخورة بالنجم محمد صلاح وإحرازه هاتريك في مباراة دوري الكرة الإنجليزية التي جمعت فريقي ليفربول ومانشستر يونايتد أمس والتي فاز فيها ليفربول بخمسة أهداف نظيفة.

«سمية» التي اعتادت منذ فترة بث تعليقات عن اللاعبين العالميين، محمد صلاح، وكريستيانو رونالدو، أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي أمس بسلسلة تغريدات قصرة عن المباراة كان آخرها قبل قليل حين غردت «كونتي، زيدان أو سمية الخشاب المهم الكفتجي ده يمشي»، لتثير الجدل بتلك التعليقات، وسبقها تغريدة «اتقل عالرز يستوي».

وقالت سمية الخشاب في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «فخورة بفرعون مصر محمد صلاح، وكريستيانو اتظلم وانضغط عليه بسبب مدرب كفتة».

وتابعت سمية: «كريستيانو رونالدو مظلوم والمدرب سولشاير السبب لأنه حمله مسؤولية فريق، بجد حرام، السير فيرجسون فضل يدرب الفريق٢٠ سنة الراجل من حرقة دمه ساب الماتش ومشي».

وتصدرت النجمة سمية الخشاب تريند تويتر، بعدما نشرت تدوينة لها تؤكد فيها استغناء نادي مانشيستر يونايتد الإنجليزي عن مدربه أولي جونار سولشاير، التي لاقت تفاعل كبير جدا من رواد تويتر، وكتبت سمية قريباً هتسمعوا خبر تعاقد زيدان مع اليونايتد، هو لسه في ترتيبات لكن سولشاير بححح. ووجهت رسالة لسولشاير قالت فيها:«أنا بجد لو شفتك هعمل منك بطاطس محمرة، منك لله يا بعيد امشي بقى وارحمنا».

وفي تغريدة أخرى قالت سمية :«أنا كنت عارفة أنه بتاع كفته دا مش مدرب دا آخره يدرب رقصة بحيرة البجع».

وردا على تدوينات سمية الخشاب كانت هناك ردود فعل قوية من جمهورها وكتب إسلام شاهين: رسمياً سمية الخشاب مديرا فنيا لمانشستر يونايتد.

وكتب مؤنس ناشرا صورة لسولشاير: اهرب علشان الفنانة سمية الخشاب بتدور عليك«وكتب أحمد حسام ميدو في تغريدة:»لازم استضيف ‎سمية الخشاب قريب واجيبلها سولشاير مداخلة على زووم؛ وأعمل debate ما بينه وما بينها ريمونتادا«.