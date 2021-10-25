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المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تنظم الاجتماع الأول لـ"الأفتياس 2.0"

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المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تنظم الاجتماع الأول لـ"الأفتياس 2.0" المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تنظم الاجتماع الأول لـ"الأفتياس 2.0"
يهدف لزيادة فرص التجارة بين الدول العربية وتوفير فرص عمل للفئات الفقيرة

المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تنظم الاجتماع الأول لـ

تنظم المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) بعد غد الأربعاء بمقر مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بمدينة جدة، الاجتماع الأول لمجلس إدارة برنامج الأفتياس 2.0، حيث سيُعلن من خلاله إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الهادف إلى زيادة فرص التجارة بين الدول العربية، وتوفير فرص عمل للفئات الفقيرة ودعم النساء والشباب.

ويأتي إطلاق المرحلة الثانية للبرنامج، الذي سيتم تنفيذه على مدى خمسة أعوام؛ بهدف تشجيع الاستثمار في البنية التحتية والرقمنة التي من شأنها تحفيز التجارة البينية بين الدول العربية، والعمل على توفير التسهيلات الائتمانية لزيادة معدلات التجارة البينية، وإنشاء البرامج التي تعزز أوضاع الفئات الفقيرة في المجتمعات العربية لتحسين ظروفهم الحياتية من خلال التجارة، بالإضافة إلى دعم وتشجيع مشاركة المرأة في التجارة الدولية ومساعدة الدول العربية على تبادل المعرفة والخبرات والتكنولوجيا التي تسهم في تعزيز التجارة البينية العربية.

يُذكر أنه تم خلال المرحلة الأولى من البرنامج (2013 - 2018) وبدعم من الدول والمنظمات الدولية المانحة، اعتماد 28 مشروعاً لصالح 19 دولة عربية، في مجالات متعددة متعلقة بقطاع التجارة الخارجية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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