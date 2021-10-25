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كارتيرون بعد الفوز على الجيش: الأهلي المُرشح الأول للفوز بالدوري
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الأحد 31 أكتوبر 2021 09:32 مساءً
خبير تحكيمي يكشف مدى صحة ركلة جزاء الزمالك أمام طلائع الجيش
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الأحد 31 أكتوبر 2021 09:32 مساءً
لاعب الأهلي السابق: رفضت «شنطة فلوس» من الزمالك بسبب 18 ثانية مع الخطيب .. فيديو
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الأحد 31 أكتوبر 2021 09:32 مساءً
الملك لقائدي البحرين والكويت: جسدتما التضامن والوحدة
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الأحد 31 أكتوبر 2021 09:25 مساءً
رئيس الجزائر يأمر بعدم تجديد عقد الغاز مع المغرب
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الأحد 31 أكتوبر 2021 09:25 مساءً
أحمد أبوالغيط وكوبيتش يبحثان تطورات ليبيا
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الأحد 31 أكتوبر 2021 09:25 مساءً
أسرة "العلوي" تناشد البحث عن ابنها المفقود منذ 4 أيام من "رحاب جدة"
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الأحد 31 أكتوبر 2021 09:24 مساءً
بعد مقطع فيديو له .. "مرور مكة" يضبط قائد مركبة مخالفاً لأنظمة السير
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الأحد 31 أكتوبر 2021 09:24 مساءً
جامعة سوهاج تحصد 3 مراكز في دورة الألعاب الرياضية عن بُعد
-
الأحد 31 أكتوبر 2021 09:18 مساءً
تعرف على غرامة غياب طلاب ورسوم إعادة القيد في المدارس الثانوية
-
الأحد 31 أكتوبر 2021 09:18 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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فيديو اليوم السابع
احذر | جائحة جديدة أسمها لايم تنتقل عبر لدغة الحشرات للبشر
فيديو
فيديو اليوم السابع
الاثنين 25 أكتوبر 2021 02:04 مساءً
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