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رئيس جامعة الفيوم يفتتح الدورة السادسة لمعرض الكتاب الجامعي

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رئيس جامعة الفيوم يفتتح الدورة السادسة لمعرض الكتاب الجامعي رئيس جامعة الفيوم يفتتح الدورة السادسة لمعرض الكتاب الجامعي

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افتتح الدكتور محمد سعيد أبوالغار، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، معرض الكتاب الجامعي في دورته السادسة، والمقام بالمكتبة المركزية، بحضور الأستاذ الدكتور زينب الباهي، عميد كلية الخدمة الاجتماعية، والأستاذ الدكتور وليد سعيد شيمي، وكيل كلية دار العلوم لخدمة المحتمع وتنمية البيئة، والأستاذة هالة عبدالعظيم، مدير عام المكتبة المركزية، والأستاذة هاله السويفي، مدير عام العلاقات العامة والإعلام، وعدد من السادة أعضاء هيئة التدريس، وذلك اليوم الإثنين ٢٠٢١/١٠/٢٥.

أكد محمد سعيد أبوالغار، أن المعرض الذي يستمر من اليوم وحتى العاشر من شهر نوفمبر القادم تشارك في دورة السادسة ٨ دور نشر متخصصة في كافة المجالات العلمية والفنية والثقافية، التي تخدم التخصصات العلمية الطبية والهندسية وتكنولوجيا المعلومات والعلوم الأساسية والتربوية واللغات، حيث يضم كتب ودوريات بأكثر من ٨ لغات مختلفة، وهي الإسبانية والإيطالية والصينية والألمانية والفرنسية واليابانية والروسية والإنجليزية، بالإضافة لعدد ضخم من أفضل الكتب العربية.

وأضاف أن جامعة الفيوم تحرص على توفير أحدث إصدارات دور النشر المتخصصة لأبنائها الطلاب طبعات 2020/2021 بأسعار مخفضة، حيث تصل نسبة التخفيض في الكتب حوالي٢٠% ويضم المعرض في دورته الحالية الآلاف من الكتب.

المصرى اليوم

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