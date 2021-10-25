محافظ الجيزة يفتتح أعمال إنشاء خزان المياه الأرضي بالبراجيل بسعة ٦٠٠٠ م٣

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افتتح اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أعمال إنشاء خزان المياه الأرضي بمنطقة البراجيل بمركز أوسيم ضمن مشروع تطوير منطقة أرض اللواء القطاع الخامس الممول من الاتحاد الأوروبي بمنحه مفوضه إلى الوكالة الفرنسية للتنمية وذلك في اطار تنفيذ برنامج الإرتقاء الحضري وتعزيز فرص العمل بالمناطق غير المخططة.

أكد المحافظ على التعاون الوثيق مع الاتحاد الأوروبي في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية على مدار سنوات والتي شملت تطوير ورصف منطقة سوق ميت عقبة وإحلال وتجديد شبكات الإنارة بميت عقبة بالاضافة إلى إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحى بمنطقتى ميت عقبة ١ و٢ و٣ وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بمناطق ميت عقبة ١ و٢ وأرض اللواء ٢ وشمال المحور بمنطقة الصفطاوى.

وأشار المحافظ انه تم تنفيذ مشروع خط طرد مياه الشرب بمنطقة أرض اللواء ومد شبكات إنحدار صرف صحى بمناطق الصفطاوى ١ و٢ و٣ وبمنطقة حرم الطريق الدائرى وبمناطق سلامة الراضى ١ و٢ و٣.

لافتا أن اليوم تم أفتتاح أعمال إنشاء خزان مياه الشرب الأرضى سعة ٦٠٠٠ م٣ والمبانى الملحقة به كثمرة جديدة للتعاون.

وأكد محافظ الجيزة ان تلك المشروعات ساهمت في إحداث نقلة حضارية لسكان تلك القطاعات حيث استفاد منها ٣٨٨.٧ الف مواطن وساهمت بشكل كبير في القضاء على ما كانت تعانيه من نقص في بعض الخدمات إلى جانب ذلك فقد ساعدت تلك المشروعات على توفير العديد من فرص العمل للمواطنين من أهالى المنطقة وتحقيق إكتفاءها من خدمات المرافق وتحسين حالة الطرق.

ومن جانبه وجه رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر الشكر للأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة لما لمسه من تعاون مثمر خلال مراحل العمل مع تطلعه لمزيدا من التعاون في المرحله المقبلة .

حضر فعاليات الافتتاح ممثلي مفوضه الاتحاد الأوروبي والسيدة هند عبدالحليم نائب المحافظ والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد والمهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة والمهندس حاتم مكرم مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.