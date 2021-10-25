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«سعفان» يبحث مع وزير عمل قطر العلاقات الثنائية وتذليل أية عقبات للعمالة المصرية

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«سعفان» يبحث مع وزير عمل قطر العلاقات الثنائية وتذليل أية عقبات للعمالة المصرية «سعفان» يبحث مع وزير عمل قطر العلاقات الثنائية وتذليل أية عقبات للعمالة المصرية

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التقي وزير العمل القطري، الدكتور على بن سعيد المري، بمكتبة بمقر وزارة العمل القطرية بالدوحة، وزير القوي العاملة محمد سعفان، على هامش اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل العربية، مؤكدا أنه في بلده الثاني قطر، مشيدا بالعلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرا إلى عمق ومتانة العلاقة بين وقطر، وذلك بحضور السفير عمرو الشربيني سفير مصر لدى دولة قطر، وأمال عبدالموجود رئيس الإدارة المركزية بوزارة القوي العاملة، وإيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني للوزير، والسكرتير الأول بالسفارة محمد الحفناوي، والملحق العمالي خالد فتحي.

وأكد وزير العمل القطري حرصه على تذليل أية أمور عالقة تخص العمالة المصرية ناتجة عن جائحة كورونا، مشيراً إلى أن هناك تواصل مستمر مع البعثة المصرية والملحق العمالي بالسفارة المصرية بالدوحة في الشأن العمالي، لافتا إلى استمرار اللقاءات بين الجانبين خلال الفترة القادمة لدعم أطر التعاون المشترك تحت قيادة زعماء البلدين.

وأشاد وزير العمل القطري بالنهضة التي يمر بها البلدين في ضوء قيادة سياسية حكيمة تحرص على رفعة البلاد، مطمئناً عن سير أعمال مجلس إدارة منظمة العمل العربية.

من جانبه، قدم سعفان الشكر والتقدير للوزير على حفاوة الاستقبال، مؤكداً العلاقة الوطيدة التي تجمع بين مصر قطر بشكل مباشر في مختلف المجالات والتي أكد عليها الرئيس عبدالفتاح ، مشيرا إلى أن قطر في قلب الدولة المصرية، لا تغيب عنها، فهم شريان ينبض من قلب واحد، مصالحهم مشتركة مهما ابتعدت الحدود .

وشدد سعفان على أن التعاون والتكامل بين الوزارتين أمر ضروري ومهم لتحقيق المصالح المشتركة، مؤكدا أن هذا يتطلب تنسيقا ومتابعة مستمرة من الجانبين .

وفى ختام اللقاء، أهدى وزير القوى العاملة، الوزير القطري، هدية تذكارية من الصناعة المصرية تعبيراً منه على عمق العلاقات المصرية القطرية، والتعاون المشترك بين البلدين في العديد من المجالات على كافة المستويات.

المصرى اليوم

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