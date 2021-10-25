أخبار عاجلة

كارتيرون بعد الفوز على الجيش: الأهلي المُرشح الأول للفوز بالدوري -
خبير تحكيمي يكشف مدى صحة ركلة جزاء الزمالك أمام طلائع الجيش -
لاعب الأهلي السابق: رفضت «شنطة فلوس» من الزمالك بسبب 18 ثانية مع الخطيب .. فيديو -
الملك لقائدي البحرين والكويت: جسدتما التضامن والوحدة -
رئيس الجزائر يأمر بعدم تجديد عقد الغاز مع المغرب -
أحمد أبوالغيط وكوبيتش يبحثان تطورات ليبيا -
أسرة "العلوي" تناشد البحث عن ابنها المفقود منذ 4 أيام من "رحاب جدة" -
بعد مقطع فيديو له .. "مرور مكة" يضبط قائد مركبة مخالفاً لأنظمة السير -
جامعة سوهاج تحصد 3 مراكز في دورة الألعاب الرياضية عن بُعد -
تعرف على غرامة غياب طلاب ورسوم إعادة القيد في المدارس الثانوية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الجيزة: غلق وتشميع ٣٥ محل «بدون ترخيص»

Print
الجيزة: غلق وتشميع ٣٥ محل «بدون ترخيص» الجيزة: غلق وتشميع ٣٥ محل «بدون ترخيص»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز بالتواجد الميداني لمتابعة تطبيق المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال التجارية طبقآ لقرار اللجنة العليا لتراخيص المحال في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع.

مشددًا على عدم التهاون في إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المحال الغير مرخصة والغير ملتزمة بمواعيد الغلق، طبقا للقرار الصادر بتحديد المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال التجارية والمقاهي والمطاعم.

وفي هذا الإطار، قام مركز ومدينة البدرشين تم غلق وتشميع عدد ١٠ محلات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها لمخالفتهم مواعيد الغلق.

كما تم غلق وتشميع عدد ٨ محلات لقيامهم بمخالفة مواعيد الغلق شملت «صالون حلاقة- سايبر- وروش سمكره وصيانة وتصليح موتوسيكلات- مقاهي» بمدينة الحوامدية.

وفي الواحات البحرية تم غلق وتشميع ٨ محلات غير ملتزمه بمواعيد الغلق.

وكذلك في حى العجوزة تم غلق ٥ محلات تزاول نشاط بدون ترخيص شملت نشاط «كي ملابس- ومعرض موبليا- مطعم- محل فضيات- محل جزارة» وذلك بشوارع العراق وودادي النيل وشاهين.

وفي حي الوراق تم غلق وتشميع مخزن بدون ترخيص بشارع الامير من كورنيش النيل سعد اللبان بوراق الحضر.

وفي حي بولاق الدكرور غلق عدد «٢» مقهي لإدارة نشاط بدون ترخيص وتقديم شيشة للرواد مخالفآ بذلك الإجراءات الإحترازية والوقائية الصادرة في هذا الشأن.

وإيضآ في جنوب الجيزة تم غلق وتشميع مصنع ملابس بشارع الصاروخ.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
خروج 10 سائحين من المستشفى في واقعة التسمم الغذائي بالغردقة

خروج 10 سائحين من المستشفى في واقعة التسمم الغذائي بالغردقة

المالية تكشف تفاصيل تطبيق نظام استرداد ضريبة القيمة المضافة للسائحين

المالية تكشف تفاصيل تطبيق نظام استرداد ضريبة القيمة المضافة للسائحين

الزمالك يكشف عن موقف أوباما من المشاركة في مباراة القمة

الزمالك يكشف عن موقف أوباما من المشاركة في مباراة القمة

حمادة أنور: أداء الزمالك غير مقنع..وأوباما أهم لاعب في الفريق

حمادة أنور: أداء الزمالك غير مقنع..وأوباما أهم لاعب في الفريق