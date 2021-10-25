الجيزة: غلق وتشميع ٣٥ محل «بدون ترخيص»

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أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز بالتواجد الميداني لمتابعة تطبيق المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال التجارية طبقآ لقرار اللجنة العليا لتراخيص المحال في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع.

مشددًا على عدم التهاون في إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المحال الغير مرخصة والغير ملتزمة بمواعيد الغلق، طبقا للقرار الصادر بتحديد المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال التجارية والمقاهي والمطاعم.

وفي هذا الإطار، قام مركز ومدينة البدرشين تم غلق وتشميع عدد ١٠ محلات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها لمخالفتهم مواعيد الغلق.

كما تم غلق وتشميع عدد ٨ محلات لقيامهم بمخالفة مواعيد الغلق شملت «صالون حلاقة- سايبر- وروش سمكره وصيانة وتصليح موتوسيكلات- مقاهي» بمدينة الحوامدية.

وفي الواحات البحرية تم غلق وتشميع ٨ محلات غير ملتزمه بمواعيد الغلق.

وكذلك في حى العجوزة تم غلق ٥ محلات تزاول نشاط بدون ترخيص شملت نشاط «كي ملابس- ومعرض موبليا- مطعم- محل فضيات- محل جزارة» وذلك بشوارع العراق وودادي النيل وشاهين.

وفي حي الوراق تم غلق وتشميع مخزن بدون ترخيص بشارع الامير من كورنيش النيل سعد اللبان بوراق الحضر.

وفي حي بولاق الدكرور غلق عدد «٢» مقهي لإدارة نشاط بدون ترخيص وتقديم شيشة للرواد مخالفآ بذلك الإجراءات الإحترازية والوقائية الصادرة في هذا الشأن.

وإيضآ في جنوب الجيزة تم غلق وتشميع مصنع ملابس بشارع الصاروخ.