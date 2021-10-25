ضبط متهم بتجارة النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية

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تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى من ضبط عاطل بمحافظة المنيا لقيامه بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء متخذاً من نطاق دائرة قسم شرطة المنيا مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

تم إستهدافه حال قيامه بالتعامل فى النقد الأجنبى بأسعار السوق السوداء ، وضبط بحوزته مبالغ مالية "عملات "محلية وأجنبية" ، ماكينة دفع إلكترونى" ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.