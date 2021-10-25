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الداخلية تلاحق جرائم التحويلات المالية غير المشروعة

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الداخلية تلاحق جرائم التحويلات المالية غير المشروعة الداخلية تلاحق جرائم التحويلات المالية غير المشروعة

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أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة برئاسة اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي مساعد وزير الداخلية لمكافحة جرائم الاموال العامة والجريمة المنظمة قيام موظف بإحدى الشركات- مقيم بدائرة مركز شرطة إدكو بالبحيرة بممارسة نشاط إجرامى في بيع وشراء العملات الإفتراضية (البيت كوين) والتسويق الإلكترونى لإحدى الشركات ومقرها بإحدى الدول الأجنبية عبر الإنترنت، حيث يعمل في بيع العملة الإفتراضية كوسيط بين الشركة المشار إليها وراغبى شراء تلك العملات عن طريق شبكة الإنترنت، وذلك عن طريق محافظة إلكترونية أنشاها لهذا الغرض، فضلاً عن قيامه بإنشاء وإدارة صفحة إلكترونية على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» للترويج وتحفيز المواطنين على التعامل في العملات الإفتراضية خاصة «البت كوين»، بغرض إستثمار أموالهم في هذا المجال بهدف تحقيق أرباح مادية بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات والتحريات التي اجراها اللواء محمد عبدالله مدير مباحث الاموال العامة، أمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندى (500 ألف جنيه مصرى)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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