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ضبط عاطلين بحوزتهما عملات مقلدة ومبالغ مالية

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ضبط عاطلين بحوزتهما عملات مقلدة ومبالغ مالية ضبط عاطلين بحوزتهما عملات مقلدة ومبالغ مالية

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تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين حال تواجدهما بدائرة القسم مستقلان سيارة قيادة أحدهما "مستأجرة" ، وبحوزتهما "كمية من مخدر الأيس ، مبالغ مالية عملات "محلية -أجنبية" - 3 هواتف محمولة".

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما غير المشروعة ، والسيارة لتسهيل تنقلاتهما ، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما ، وبتطوير مناقشتهما عن مصدر تحصلهما على المواد المخدرة ، أقرا بتحصلهما عليها من "أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة الدقهلية". عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبرفقته أحد الأشخاص حال إستقلالهما إحدى السيارات "ملك وقيادة أحدهما"، وبحوزتهما "38 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر – عملات أجنبية مقلدة – مبلغ مالى – 6 كارنيهات منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية بإسم أحدهما" ، وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات إعترفا بتحصلهما على العملات المقلدة من أحد الأشخاص ، والأقراص المخدرة من شخص آخر

المصرى اليوم

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