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الداخلية تواصل جهود لمكافحة جرائم الإتجار بالنقد الأجنبى

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الداخلية تواصل جهود لمكافحة جرائم الإتجار بالنقد الأجنبى الداخلية تواصل جهود لمكافحة جرائم الإتجار بالنقد الأجنبى

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أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة برئاسة اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى قيام (شخصين- مقيمان بمحافظة المنيا) بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء، متخذيان من دائرة قسم شرطة المنيا مسرحاً لمزاولة نشاطهما المؤثم، وفقا للتحريات التي اعدها اللواء محمد عبدالله مدير مباحث الاموال العامة .
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما تعاملهما في النقد الأجنبى خارج المصارف المعتمدة، وبحوزتهما ( مبلغ مالى)، وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى ع، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما حصيلة نشاطهما غير المشروع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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