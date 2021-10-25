لأول مرة .. محمد رمضان يكشف سر ظهوره بـ«الألماس » في حفل All Africa

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أحيا الفنان محمد رمضان الخميس الماضي حفلا غنائيا في مدينة دبي، ضمن احتفالات حملت أسم All Africa، وظهر في الحفل مرتدياً الألماس.

وكشف عن سر ارتداء الألماس في الحفل، وذلك خلال لقائه ببرنامج «The Insider»، وقال: «سعيد جداً بوجودي في الحفل، وهدف من أهدافي أن أكون قريباً لقارتي، كما أعتبر الوطن العربي عائلتي الكبيرة، وأفريقيا الأرض التي وُلدت عليها، وعندي انتماء لكل العائلة».

وتابع: «حبيت أظهر بأكثر حاجة تميز أفريقيا وهو الألماس، وسعيد بنجاح أغنية»جو البنات«، ومندهش من أنها نجحت قبل نزول الكليب».

ومن المقرر أن يطرح الفنان محمد رمضان، كليبه الجديد الذي يحمل أسم «جو البنات»، اليوم عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، ويشاركه الغناء المغربي ريد وان، والملحن المغربي نعمان بلعياشي.