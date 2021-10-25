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الرياض : ضبط شخص يبتاهى بحيازة السلاح والمخدرات

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أمير مكة بالنيابة يطلع على تقرير مجلس أوقاف جامعة جدة

رأس أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة، اجتماعا بحضور رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان،...

53118ab274.jpgجدة :الوطن
dbd6c708c8.jpg19 ربيع الأول 1443 هـ

عاجل | القطاع الخاص يفحص عينات الأغذية

يعتزم قطاع الصحة في الهيئة العامة للغذاء والدواء، إحالة منتجات مصانع الغذاء والأعلاف والمياه المعبأة، للمختبرات الخاصة بهدف تطبيق...

icon-byline.pngالرياض: مؤيد معافا
icon-clock.png19 ربيع الأول 1443 هـ

عاجل | مخطط سكني بنجران يفوق 6 مناطق

بلغ عدد قطع أراضي المخططات السكنية في 2020، بمختلف مناطق المملكة 158.884 ألف قطعة، فيما بلغ عدد المخططات السكنية 208 مخططات، في وقت تصدر...

icon-byline.pngجازان: عبدالله سهل
icon-clock.png19 ربيع الأول 1443 هـ

عاجل | شبهة صكين على أرض في بيشة

أثارت أرض تقع على الطريق الرئيسي «بيشة - خميس مشيط»، وتبلغ مساحتها 500 × 500 متر مربع، وتقدر قيمتها السوقية بنحو 20 مليون ريال، الجدل حول...

icon-byline.pngأبها: غلا أبوشرارة
icon-clock.png19 ربيع الأول 1443 هـ

ضبط باكستاني سرق 45 ألفا من محل

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب...

icon-byline.pngالمدينة المنورة الوطن
icon-clock.png19 ربيع الأول 1443 هـ

استمرار إزالة مركز ساحة القطار وغليل

تستمر أعمال إزالة مركز ساحة القطار، وذلك ضمن أعمال تطوير جدة التاريخية، وحي غليل وبترومين جنوب جدة، حيث باشرت الأمانة بمشاركة جميع...

icon-byline.pngجدة: محمد غرسان، مطر المفضلي
icon-clock.png18 ربيع الأول 1443 هـ

464 يوما لإنهاء محطة مياه الصرف الصحي 2 بجدة

تتسارع وتيرة العمل في مشروع محطة جدة لمعالجة مياه الصرف الصحي 2، حيث إن الفترة الزمنية المتبقية على إنهاء المشروع 464 يوما، ويميز...

icon-byline.pngجدة: نجلاء الحربي
icon-clock.png18 ربيع الأول 1443 هـ

الوطن السعودية

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