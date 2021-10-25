الرياض : ضبط شخص يبتاهى بحيازة السلاح والمخدرات
رأس أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة، اجتماعا بحضور رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان،...
يعتزم قطاع الصحة في الهيئة العامة للغذاء والدواء، إحالة منتجات مصانع الغذاء والأعلاف والمياه المعبأة، للمختبرات الخاصة بهدف تطبيق...
بلغ عدد قطع أراضي المخططات السكنية في 2020، بمختلف مناطق المملكة 158.884 ألف قطعة، فيما بلغ عدد المخططات السكنية 208 مخططات، في وقت تصدر...
أثارت أرض تقع على الطريق الرئيسي «بيشة - خميس مشيط»، وتبلغ مساحتها 500 × 500 متر مربع، وتقدر قيمتها السوقية بنحو 20 مليون ريال، الجدل حول...
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب...
تستمر أعمال إزالة مركز ساحة القطار، وذلك ضمن أعمال تطوير جدة التاريخية، وحي غليل وبترومين جنوب جدة، حيث باشرت الأمانة بمشاركة جميع...
تتسارع وتيرة العمل في مشروع محطة جدة لمعالجة مياه الصرف الصحي 2، حيث إن الفترة الزمنية المتبقية على إنهاء المشروع 464 يوما، ويميز...