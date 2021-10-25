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تحدث المخرج مجدي الهواري عن شائعات ارتباطه بالفنانة أنغام، نافيًا ما تردد.

وقال «الهواري» خلال برنامج «The insider»: «أنغام أختي وصاحبتي من زمان جدًا»، مؤكدًا: «وإحنا فوق مستوى الشائعات لأن فيه صلة كبيرة زماله وصحوبية وأنا (بيج فان) لأنغام».

واستكمل: «لما بكتب أنا بحب أنغام بكتب لأني (بيج فان) لها فأعتقد أنها مفهومة».

مختتمًا كلماته: «مش محتاج أننا نكبر الموضوع واعتقد دا شئ سخيف أنه نطلع ونقول الكلام دا».

أعربت الفنانة أنغام عن غضبها من انتشار شائعات بشأن ارتباطها بالمخرج «الهواري» طليق الفنانة غادة عادل.

ونفت عبر خاصية «ستوري» بـ«انستجرام»، منذ أيام: «للأسف المواقع السخيفة للمرة المليون بتكتب عنى أخبار كاذبة وسخيفة زيها.. كفاية سخافة يا سخيف منك ليه.. أنغام».

وكانت شائعات ارتباط أنغام ومجدي الهواري، تداولت خلال الأيام الماضية، قبل أن تخرج الفنانة عن صمتها لتنفيها تمامًا.

وذلك بسبب ظهور أنغام على مسرح «كايرو شو»، منذ حوالي أسبوع، حيث كانت تحضر فعاليات عرض مسرحية «ياما في الجراب ياحاوي»، وبعد الانتهاء من العرض قدم لها مجدي الهواري وفريق عمل المسرحية وعلى رأسهم الفنان الكبير يحيى الفخراني، الدعوة لصعود المسرح تحية لها.

وتم التقاط بعض الصور العفوية لأنغام أثناء تواجدها على المسرح، وكان من ضمن المتواجدين بجوارها المخرج مجدي الهواري، وهو أمر طبيعي فهو مخرج المسرحية وتجمعه بها علاقة صداقة أيضًا.

ما جعل البعض يتكهن بوجود علاقة بين أنغام والهواري، هو نشر مجدي للصور التي أظهرت أنغام إلى جواره على المسرح، عبر حسابه الرسمي على «انستجرام» والتي كتب معلقًا عليها: «ولما نتكلم عن الحلاوة وعن ليلة حلوة يبقي لازم تكون فيها الحلوة أنغام نورتينا ياغالية، ياما في الجراب ياحاوي».