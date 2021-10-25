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الإسماعيلي يتوجه إلى الإسكندرية لمواجهة الأهلي

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الإسماعيلي يتوجه إلى الإسكندرية لمواجهة الأهلي الإسماعيلي يتوجه إلى الإسكندرية لمواجهة الأهلي

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غادر لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي الإسماعيلي إلى الإسكندرية للمبيت هناك ،ضمن برنامج الاستعداد للقاء الأهلى الأربعاء المقبل باستاد برج العرب في افتتاح النسخة الجديدة لمسابقة الدورى الممتاز.

في السياق ذاته، يدخل اليوم الاثنين فريق الإسماعيلى معسكر مغلق بالاسكندرية استعداداً لمواجهة الأهلى المقرر لها الثامنة مساء الأربعاء المقبل على برج العرب بالإسكندرية بالجولة الاولى لمسابقة الدوري الممتاز، وذلك لفرض سياج من السرية والتركيز على أجواء الفريق قبل ساعات من الكلاسيكو المرتقب.

المصرى اليوم

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