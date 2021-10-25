أخبار عاجلة

كارتيرون بعد الفوز على الجيش: الأهلي المُرشح الأول للفوز بالدوري -
خبير تحكيمي يكشف مدى صحة ركلة جزاء الزمالك أمام طلائع الجيش -
لاعب الأهلي السابق: رفضت «شنطة فلوس» من الزمالك بسبب 18 ثانية مع الخطيب .. فيديو -
الملك لقائدي البحرين والكويت: جسدتما التضامن والوحدة -
رئيس الجزائر يأمر بعدم تجديد عقد الغاز مع المغرب -
أحمد أبوالغيط وكوبيتش يبحثان تطورات ليبيا -
أسرة "العلوي" تناشد البحث عن ابنها المفقود منذ 4 أيام من "رحاب جدة" -
بعد مقطع فيديو له .. "مرور مكة" يضبط قائد مركبة مخالفاً لأنظمة السير -
جامعة سوهاج تحصد 3 مراكز في دورة الألعاب الرياضية عن بُعد -
تعرف على غرامة غياب طلاب ورسوم إعادة القيد في المدارس الثانوية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

موسيمانى يرفض مشاركة وليد سليمان في التدريبات وإستبعاده من مواجهة الاسماعيلى

Print
موسيمانى يرفض مشاركة وليد سليمان في التدريبات وإستبعاده من مواجهة الاسماعيلى موسيمانى يرفض مشاركة وليد سليمان في التدريبات وإستبعاده من مواجهة الاسماعيلى

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

رفض الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، بقيادة بيتسو موسيمانى، المدير الفنى طلب وليد سليمان لاعب الفريق المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق غدا بعد خروجه من المستشفى وإستقرارحالتة الصحية بعد الأصابة التي تعرض لها خلال مباراة الحرس الوطنى التي أقيمت السبت الماضى، وفضل موسيمانى منح اللاعب راحة سلبية إضافية بناء على نصيحة الجهاز الطبى للفريق حتى يتعافى الحاوى تماما خاصة بعدما إستقر المدير الفنى على إستبعاده من قائمة مباراة الإسماعيلى المقررة غدا الأربعاء في إفتتاح مباريات الدورى الممتاز للموسم الجديد، على أن يعود اللاعب للمشاركة في التدريبات بعد مباراة الدورايش.

من جانبه، قال الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الفريق إن الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب أثبتت إصابته بارتجاج خفيف في المخ؛ نتيجة الكدمة التي تعرض لها خلال مباراة الحرس الوطني.
وأوضح أبوعبلة أن حالة وليد سليمان مستقرة وغادر المستشفى بعدما تم التأكد من سلامته وعدم معاناته من أي آثار للإصابة التي تعرض لها أمس، على أن يخضع لاختبار طبي آخر غدا يتحدد في ضوئه موعد انتظامه في التدريبات الجماعية للفريق.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
خروج 10 سائحين من المستشفى في واقعة التسمم الغذائي بالغردقة

خروج 10 سائحين من المستشفى في واقعة التسمم الغذائي بالغردقة

المالية تكشف تفاصيل تطبيق نظام استرداد ضريبة القيمة المضافة للسائحين

المالية تكشف تفاصيل تطبيق نظام استرداد ضريبة القيمة المضافة للسائحين

الزمالك يكشف عن موقف أوباما من المشاركة في مباراة القمة

الزمالك يكشف عن موقف أوباما من المشاركة في مباراة القمة

حمادة أنور: أداء الزمالك غير مقنع..وأوباما أهم لاعب في الفريق

حمادة أنور: أداء الزمالك غير مقنع..وأوباما أهم لاعب في الفريق