موسيمانى يرفض مشاركة وليد سليمان في التدريبات وإستبعاده من مواجهة الاسماعيلى

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رفض الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، بقيادة بيتسو موسيمانى، المدير الفنى طلب وليد سليمان لاعب الفريق المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق غدا بعد خروجه من المستشفى وإستقرارحالتة الصحية بعد الأصابة التي تعرض لها خلال مباراة الحرس الوطنى التي أقيمت السبت الماضى، وفضل موسيمانى منح اللاعب راحة سلبية إضافية بناء على نصيحة الجهاز الطبى للفريق حتى يتعافى الحاوى تماما خاصة بعدما إستقر المدير الفنى على إستبعاده من قائمة مباراة الإسماعيلى المقررة غدا الأربعاء في إفتتاح مباريات الدورى الممتاز للموسم الجديد، على أن يعود اللاعب للمشاركة في التدريبات بعد مباراة الدورايش.

من جانبه، قال الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الفريق إن الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب أثبتت إصابته بارتجاج خفيف في المخ؛ نتيجة الكدمة التي تعرض لها خلال مباراة الحرس الوطني.

وأوضح أبوعبلة أن حالة وليد سليمان مستقرة وغادر المستشفى بعدما تم التأكد من سلامته وعدم معاناته من أي آثار للإصابة التي تعرض لها أمس، على أن يخضع لاختبار طبي آخر غدا يتحدد في ضوئه موعد انتظامه في التدريبات الجماعية للفريق.