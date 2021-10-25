المكسيك تسجل 87 وفاة جديدة بسبب كورونا

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سجلت وزارة الصحة بالمكسيك، بنهاية أمس الأحد، 87 وفاة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و1666 إصابة جديدة. وبهذه الحصيلة الجديدة يرتفع العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 286346، وإجمالي عدد الإصابات إلى ثلاثة ملايين و783327.

يأتي هذا في الوقت الذي تترقب المكسيك وصول إعصار ريك، إذ قال المركز الأمريكي للأعاصير إن الإعصار ريك اقترب ببطء من ساحل المكسيك على المحيط الهادي اليوم الأحد وإن من المتوقع أن يتسبب في أمطار غزيرة شمالي منتجع أكابولكو في وقت متأخر من المساء.