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تعرف على مدرب الإسماعيلي فى مواجهة الأهلي

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تعرف على مدرب الإسماعيلي فى مواجهة الأهلي تعرف على مدرب الإسماعيلي فى مواجهة الأهلي

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أعلن النادي الإسماعيلي أن محمد إبراهيم ومحمد حمص مدربا الإسماعيلى سوف يتوليان مهمة قيادة الفنية للدراويش فى مباراة الأهلى بعدما تأكد غياب طلعت يوسف المدير الفنى للفريق الاصفر فى الكلاسيكو المرتقب المقرر له الأربعاء المقبل بالجولة الأولى لمسابقة الدوري بسبب معاناته من .

نصح الطبيب المعالج لطلعت يوسف المدير الفنى للنادى الإسماعيلى المدرب بضرورة الابتعاد عن التدريب فى هذه الأونة لحين استرداد عافيته الصحية بشكل كامل بعد إصابته بفيروس كورونا.

يعانى المدرب من ضيق تنفس يعيق عودته لممارسة مهام عمله بشكل كامل لتصبح قيادته للدراويش فى مواجهة الأهلى المقبلة مستبعدة تماماً، ومن المقرر أن يخضع طلعت يوسف لفحوصات طبية خلال الساعات المقبلة للإطمئنان على حالته من الفريق المعالج له.

المصرى اليوم

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