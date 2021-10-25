محافظ بني سويف يكشف أسباب إحالة واقعة سوء حالة طريق أدراسيا / منشية الأمراء للشؤون القانونية

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كشف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أسباب قيامه بإحالة واقعة سوء حالة طريق أدراسيا / منشية الأمراء بمركز أهناسيا للشؤون القانونية بديوان عام المحافظة تمهيدًا لإحالتها للنيابة الإدارية.

وقال محافظ بني سويف لـ«المصري اليوم»، إن الطريق تم رصفه منذ أيام، وقد تم رصد تلك المشكلة عن طريق شكوى بعض الأهالي بالمنطقة، من سوء حالة الطريق وأن الطبقة المرصوفة خشنة ووجود بعض التلفيات بهذه الطبقة المرصوفة وعدم تنفيذ طبقة رصف ثانية.

وأضاف أنه تلقى تقرير لجنة المتابعة التي كلفها بمعاينة الطريق مع اصطحاب المختصين للتأكد من الشكوى، وتحديد أوجه القصور التنفيذي والإداري، وتبين أن طريق إدراسيا / منشية الأمراء جاري الرصف حاليًا بمعرفة الهيئة العامة للطرق والكباري ببنى سويف، والطريق مدرج ضمن خطة 2019/2020 كما يتم حاليا رصف الطبقة الأولى (الرابطة)، والتي تلاحظ للجنة وجود بعض التلفيات والعيوب بالرصف على جانبي الطريق بالمسافة التي يتم رصف الطبقة الأولى بها، ويوجد جزء من الطريق به طبقة الأساس، وتم وضع عليها (MCO) الطبقة السائلة لوضع طبقة الأسفلت الرابط عليها، وتم تنفيذ بعض أجزاء الحماية للطريق من ناحية مصرف مازورة بالأجزاء المنهارة والأجزاء الأخرى التي لم يتم تنفيذها حتى تاريخه ويوجد الدبش على جانب الطريق من ناحية المصرف.

وأوضح المحافظ أن اللجنة المشكلة من قبله أثناء تواجدها بالموقع اتصلت بالدكتور عبدالله أبوخضرة (مجموعة الاستشارات الهندسية)، والذي أفاد بأنه تم معاينة الطريق الخميس الماضي الموافق 21/10/2021 وأن الطريق تحت الإنشاء وسبب التلفيات ترجع إلى أنه أثناء عملية فرد طبقة الرابطة الأسفلتية حدث عطل مفاجئ بهراس دمك الأسفلت، وأن تأخر استبدال الهراس أدى إلى انخفاض درجة حرارة الخلطة الأسفلتية عن الحد المسموح به وأن أي تلفيات بالطريق سيتم معالجتها.

وأكد عبدالله أبوخضرة أنه قام بإعداد تقرير عن الطريق ومخاطبة كلا من المهندس رئيس الإدارة المركزية، المنطقة السادسة ببني سويف، والمهندس رئيس مجلس إدارة شركة علبك لإنشاء ورصف الطرق، يتضمن أنه بمعاينة الطريق وما تم فرده من أعمال رصف تلاحظ وجود بعض القطاعات بها شروخ وعيوب بالرصف من عدم تجانس وعيوب باللحامات الطولية والعرضية بسطح الطبقة بالقطاع، وبناء عليه تم رفض القطاع وإيقاف الأعمال فورًا لحين إزالة وإعادة رصف طبقة الرصف بالقطاع الأسفلتي المرفوض.