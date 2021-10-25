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ضبط عصابة سرقات المواطنين تحت تهديد السلاح فى بدر

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ضبط عصابة سرقات المواطنين تحت تهديد السلاح فى بدر ضبط عصابة سرقات المواطنين تحت تهديد السلاح فى بدر

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القى رجال مباحث القاهرة القبض على تشكيل عصابى ،تبين من التحريات انهم تخصصوا نشاطه فى سرقة متعلقات المواطنين تحت تهديد الأسلحة النارية بمنطقة بدر،بمناقشتهم اعترفوا بالواقعة.

البداية كانت ببلاغ تلقاه قسم شرطة بدر من سائق ، بمحافظة الغربية بأنه حال سيره بالسيارة قيادته فوجئ بسيارة يستقلها 3 أشخاص بإستيقافه والإستيلاء منه على "مبلغ مالى- 3 هاتف محمول - ٢ إطار سيارة " كاوتش " تحت تهديد أسلحة نارية كانت بحوزتهم وفروا هاربين.

بجمع المعلومات تم تحديد السيارة وأنها مقيدة بإسم مسجل مقيم الغربية وأنه وراء إرتكاب الواقعة بالإشتراك مع 2 آخرين ، لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمان بمحافظة الغربية).

أمكن ضبطهم أثناء إستقلالهم السيارة المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة ، وبتطوير مناقشتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين تحت تهديد الأسلحة النارية ، كما أقروا بإرتكابهم واقعة سرقة أخرى والإستيلاء على " 2 إطار سيارة " كاوتش" - مبلغ مالى" من "سائق ، ، وتم بإرشادهم ضبط " بندقية خرطوش – فرد خرطوش – عدد من الطلقات من ذات العيار والمستخدمان فى إرتكاب الواقعة – لوحة معدنية لسيارة "مصطنعة" ، وكذا تم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم "سيئ النية" تاجر إطارات سيارات ، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الغربية" ، وعثر بحوزته على "4 إطارات سيارة – 2 جنط حديد مجهولين المصدر تحرر محضر وبارشت الجهات المعنية التحقيق.

المصرى اليوم

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