انطلاق أول بطولة دولية لهوكى الجليد بمصر تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة

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انطلقت فعاليات أول بطولة دولية لهوكى الجليد تستضيفها مصر في الفترة ٢٤-٢٦ أكتوبر الجاري بمشاركة عدد من الفرق الأوروبية والأمريكية و فريق هوكى الجليد مصر ، و عدد من الأبطال الأوليمبين من بينهم المتزلج المصرى الجنسية أحمد فايد والمتزلج المصرى الجنسية خالد الشبكشى.

تقام البطولة تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، وبالشراكة مع كل من اللجنة الأولمبية الوطنية المصرية (اينوك) والهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة ورابطة الصداقة الكندية، لتدخل بذلك مصر عالم الرياضات الشتوية.

حضر افتتاح البطولة السفير الكندي بالقاهرة، والمهندس شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأوليمبية، ومن وزارة الشباب والرياضة كل من أحمد عبد الخالق مدير عام السياحة الرياضية، وعبد الأول محمد معاون الوزير، وممثلي الوفود المشاركة بالبطولة من مصر ودول "امريكا، كندا، سوسرا، فرنسا، المانيا، انجلترا".

و تستضيف البطولة في يومها الثاني السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، حيث سيتم تسليط الضوء علي أهمية دور المرأة في المجتمع المصري وخاصة الدور الرياضي.

ومن المقرر أن تستضيف البطولة شباب من حى الاسمرات ومن دار الموحدين للأيتام، ليتم تعريفهم علي رياضة هوكي الجليد ومشاركتهم في التزحلق مع الفريق المصري و تقديم الهدايا لهم.

ويشهد اليوم الثالث و الأخير ختام دورى المباريات الودية و توزيع الميداليات علي اللاعبين.

تقام تجربة هوكي الجليد في مصر (EIHE 2021) بالشراكة مع رابطة الصداقة الكندية، وهي منظمة تعزز المشاركة الثقافية بين البلدان البعيدة من خلال الرياضة. حيث يحاول المنظمون المشاركون (مصر لهوكي الجليد ومصر للرياضات الشتوية) وضع مصر في المشهد الدولي للرياضات الشتوية، حيث شاركت (مصر هوكي الجليد) منذ عام ٢٠١٦ في عدة فعاليات لهوكي الجليد في كل من المغرب وكندا والولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة والكويت.

قالت نانسي عبد الهادي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ IBIS ، الشركة المنظمة للحدث EIHE 2021 بالتعاون مع هوكي الجليد مصر (كنا متحمسين للغاية عندما كشف سكوت هاو من رابطة الصداقة الكندية عن اهتمامهم بتنظيم بطولتهم القادمة هنا في مصر ، إن فكرة الترويج لمصر كوجهة مثالية للسياحة الرياضية وسياحة الشباب واستضافة الأحداث الرياضية الدولية تتماشى تمامًا مع أهدافنا، لقد كرسنا جهودنا للترويج للرياضات الشتوية في مصر ونحن على ثقة من أن حلمنا في رؤية العلم المصري يرفرف في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية سيصبح حقيقة واقعة قريبًا ).