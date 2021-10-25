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يخضع لمسحة طبية استعدادا لمواجهة إنبي

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الزمالك يخضع لمسحة طبية استعدادا لمواجهة إنبي يخضع لمسحة طبية استعدادا لمواجهة إنبي

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خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي وأعضاء الجهاز الفني والجهازين الطبي والإداري لمسحة طبية ظهر اليوم الإثنين خلال مسعكر الفريق الحالي استعدادا لمواجهة إنبي.

ويلتقي الزمالك مع إنبي مساء غدا الثلاثاء على بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض أعلن قائمة الفريق التي ستخوض المباراة وتضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل – محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود حمدي الونش – محمود علاء – محمد عبدالغني – عبدالله جمعة – محمد عبدالشافي

خط الوسط: طارق حامد – أحمد سيد «زيزو» -أشرف بن شرقي – محمد أشرف «روقا» – إسلام جابر – محمود عبدالعزيز – إمام عاشور – محمد أوناجم – مصطفى فتحي

خط الهجوم: يوسف أوباما – سيف الدين الجزيري – عمر السعيد.

المصرى اليوم

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