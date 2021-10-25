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أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن قائمة الفريق التي ستنتظم في معسكر مغلق اليوم الأحد استعدادا للقاء إنبي المقرر له يوم الثلاثاء المقبل باستاد بتروسبورت في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

وتضم القائمة كلا من :

حراسة المرمى: محمد أبوجبل- محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي- محمود حمدي الونش- محمود علاء- محمد عبدالغني- عبدالله جمعة- محمد عبدالشافي.

خط الوسط: طارق حامد- أحمد سيد زيزو -أشرف بن شرقي- محمد أشرف روقا- إسلام جابر- محمود عبدالعزيز- إمام عاشور- محمد أوناجم- مصطفى فتحي.

خط الهجوم: يوسف أوباما- سيف الدين الجزيري- عمر السعيد.