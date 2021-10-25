فرستابن يفوز بسباق أمريكا ويعزز صدارته لبطولة العالم

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فاز الهولندي ماكس فرستابن، سائق رد بول بسباق جائزة أمريكا الكبرى، متفوقا على منافسه لويس هاميلتون ليعزز صدارته لبطولة العالم لسباقات "فورمولا 1".

وعبر فرستابن خط النهاية متقدما بأقل من ثانية عن سائق مرسيدس فيما جاء زميله سيرجيو بيريز في المركز الثالث.

ويتفوق السائق الهولندي بفارق 12 نقطة على هاميلتون بطل العالم سبع مرات قبل خمس جولات من نهاية الموسم.

من جانبه، تحدث الهولندي ماكس فيرستابن سائق (رد بول)، على المنافسة على صدارة بطولة العالم لـ"فورمولا 1" مع البريطاني لويس هاميلتون سائق (مرسيدس).

وقال فيرستابن، الذي يتصدر بطولة العالم متقدما بست نقاط على هاميلتون، إن المنافسة مع سائق مرسيدس «تروق للجمهور».

وأدلى فيرستابن بهذه التصريحات عقب تصدره التجارب التأهيلية الرسمية لسباق جائزة الولايات المتحدة الكبرى، المرحلة الـ17 في بطولة العالم، لينطلق اولا امام هاميلتون الذي سينطلق من المركز الثاني .

وتمنى فيرستابن أن يحقق انطلاقة جيدة في السباق وأن يعمل بشكل جيد مع الفريق «لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة» في حلبة أوستن، التي لم يسبق له الفوز عليها.

ومن ناحية أخرى، هنأ فيرستابن زميله في الفريق المكسيكي سرخيو بيريز، لانطلاقه من المركز الثالث في السباق معتبرا أن «الانطلاق من المركزين الاول والثالث يعكس الأداء الجيد الذي نقدمه».