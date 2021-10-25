وزيرة التخطيط: الإصلاح الهيكلي يرفع القدرة الإنتاجية والتنافسية للإقتصاد

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية، الاثنين، إن البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي الذي أطلقته الحكومة عام 2021، يمثل المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي ويركز على رفع القدرة الإنتاجية والقدرة التنافسية للاقتصاد، ويهدف إلى تحقيق نمو شامل متوازن ومستدام، ويهدف البرنامج إلى تغيير هيكل الاقتصاد من خلال زيادة القيمة المضافة لـ3 قطاعات رئيسة الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

جاء ذلك خلال مشاركة السعيد، إفتراضيًا عبر كلمة مسجلة- في المنتدى الاقتصادي العربي النمساوي الثاني عشر الذي تنظمه غرفة التجارة النمساوية العربية وسفارة مصرفي فيينا واتحاد الغرف العربية واتحاد الغرف المصرية للتجارة.

ويستهدف البرنامج حسب السعيد أيضًا االتطوير في 3 أسواق مترابطة هي سوق رأس المال، وسوق التجارة، وسوق العمل، ويحتوي البرنامج أيضًا على 5 ركائز تكميلية وداعمة تتمثل في تعزيز بيئة الأعمال ودور القطاع الخاص، النهوض بسوق العمل وكفاءة التدريب المهني والتقني والتكنولوجي، تحسين الشمول المالي وتسهيل الوصول إلى التمويل، بالإضافة إلى ضمان الحوكمة العامة، واستكمال عملية التحول الرقمي، والاستثمار في تنمية رأس المال البشري.