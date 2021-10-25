كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان تعقد لقاء تعريفي واختبار قبول للطلاب الجدد

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان، لقاء تعريفي وإختبار قبول للطلاب الجدد المتقدمين لبرنامجي تكنولوجيا سيارات الهجين وتكنولوجيا الميكاترونيكس، وذلك تحت رعاية والدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور إبراهيم لطفى عميد كلية التكنولوجيا والتعليم.

وأفاد الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة أن جامعة حلوان تتميز بوجود عدد كبير من البرامج الجديدة والمتميزة والتي تؤهل الطلاب للالتحاق بسوق العمل، كما تتسم هذه البرامج بالجمع بين الجانب النظري والجانب العملي، بالإضافة إلى تنوعها وتحقيقها لكافة المتطلبات التي يحتاجها الطالب بعد التخرج مما تجعله مؤهلا على الصعيد المحلي والدولي للمنافسة بقوة.

وقد رحب الدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية بالطلاب الجدد وقدم عرض تعريفي للبرنامجين شرح فيه أهمية البرامج ومميزاتها ونظام الساعات المعتمدة في الدراسة والتي تمتد على مدار ٨ فصول دراسية وتشتمل على تدريب عملي في المصانع والشركات المتخصصة في المجال للحصول على بكالوريوس التكنولوجيا كما ركز على أهمية تنمية المهارات الإبداعية للطلاب، وأضاف أن الكلية بها تدريبات عملية تثري مهارات الطلاب الإبداعية وتهدف إلى تأهيل كوادر تكنولوجية متميزة قادرة على العمل الجماعي والابتكار والإبداع ومواكبة التطور التكنولوجي للنهوض بالصناعة.

أشار عميد الكلية إلى أن هذه البرامج بدأ تدريسها في العام الماضي جنبا إلى جنب مع المسار التعليمي العادي للأقسام المختلفة بكلية التكنولوجيا والتعليم والتى من أهدافها توفير المعلم التكنولوجى لمدارس التعليم الفنى والمعاهد التكنولوجية بكافة أنحاء الجمهورية، كما اكد على ضرورة تلقي المعلومة من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في البرامج بالكلية كما نوه إلى ضرورة الاجتهاد والتفوق حيث أن الكلية تمنح المتفوقين في البرامج مميزات كثيرة ويجب الارتقاء بأنفسهم والسعي نحو التفوق، مؤكداً على حرص الكلية على تذليل كافة معوقات العملية التعليمية ومساندة الطالب إلى أن يحقق الهدف المنشود من دخوله الكلية.

عقد اللقاء بحضور الدكتور ياسر فتوح منسق برنامج تكنولوجيا السيارت الهجين، والدكتور أحمد الطنطاوي منسق برنامج تكنولوجيا الميكاترونيكس وياسر السيد امين الكلية الذين قدموا التهنئة للطلاب الجدد بمناسبة العام الدراسي الجديد 2021‪ /2022‪.