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ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بالإكراه

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ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بالإكراه ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بالإكراه

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات بلاغ لقسم شرطة بدر من (سائق، مقيم بمحافظة الغربية) بأنه حال سيره بالسيارة قيادته بدائرة القسم فوجئ بسيارة يستقلها (3) أشخاص بإستيقافه والإستيلاء منه على مبلغ مالى و3 هاتف محمول و٢ إطار سيارة «كاوتش» تحت تهديد أسلحة نارية كانت بحوزتهم ولاذوا بالفرار، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المُستخدمة في إرتكاب الوقعة، وتبين أنها مقيدة بإسم أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الغربية، وأنه وراء إرتكاب الواقعة بالإشتراك مع شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة الغربية
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال إستقلالهم السيارة المشار اليها والمُستخدمة في إرتكاب الواقعة، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة، وبتطوير مناقشتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى في سرقة متعلقات المواطنين تحت تهديد الأسلحة النارية، كما أقروا بإرتكابهم واقعة سرقة أخرى والإستيلاء على 2 إطار سيارة «كاوتش» ومبلغ مالى من (سائق )، وتم بإرشادهم ضبط بندقية خرطوش وفرد خرطوش وعدد من الطلقات والمستخدمان في إرتكاب الواقعة ولوحة معدنية لسيارة «مصطنعة. وكذا تم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم «سيئ النية» (تاجر إطارات سيارات، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الغربية)، وعثر بحوزته على 4 إطارات سيارة و2 جنط حديد مجهولين المصدر.

كما أقر المتهمين بأن المضبوطات المضبوطة لدى عميلهم من متحصلات وقائع سرقة أخرى وإستخدامهم اللوحة المعدنية المصطنعة في إرتكاب وقائع السرقة، وإنفاقهم المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية، وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المتهمين وإتهموهم بإرتكاب الواقعتين، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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