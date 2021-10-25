«أمن المنافذ»: ضبط 6 وقائع تهريب و20 قضية أمن عام خلال 24 ساعة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، حملات خلال 24 ساعة في لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية .

قالت الداخلية في بيان اليوم الاثنين: «إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة ضبط (6) قضايا تهريب» .

وأضافت: «في مجال مكافحة جرائم تهريب الألعاب النارية والأسلحة ومشتملاتها، تم ضبط (1) قضية، و20 قضية أمن عام، وضبط (1369) مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (212) حكم قضائى متنوع، وضبط (9) قضايا هجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية» .