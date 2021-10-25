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متحدث "الموارد البشرية": نتابع تطبيق قرارات التوطين من خلال عدة طرق.. وبلاغات المواطنين مهمة

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متحدث "الموارد البشرية": نتابع تطبيق قرارات التوطين من خلال عدة طرق.. وبلاغات المواطنين مهمة متحدث "الموارد البشرية": نتابع تطبيق قرارات التوطين من خلال عدة طرق.. وبلاغات المواطنين مهمة
أكد قيام مراقبي الوزارة بجولات مفاجئة وشدد على رفض أي ممارسات تحايُل

متحدث

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد أن الوزارة تتابع مدى التزام المنشآت بتطبيق القرارات التنظيمية أو التشريعية، وكذلك قرارات التوطين بمختلف الطرق (الرقابة من خلال الأنظمة التقنية - الرقابة من خلال الجولات الميدانية).

وشدد على أن الوزارة ترفض أي ممارسة أو تحايل على الأنظمة والقرارات.

وقال: "المراقبون الميدانيون يزورون باستمرار وبشكل مفاجئ مختلف القطاعات والأنشطة في جميع مناطق المملكة وبشكل مكثف".

وأوضح أن الوزارة تتابع ما يرد إليها من بلاغات يرصدها الناس، وتتخذ العقوبات المحددة في حق المخالفين حسب ما ينص عليه جدول المخالفات والعقوبات.

ووصف "آل حماد" المواطنين بأنهم هم عين الرقابة، مبيناً أن بلاغاتهم مهمة، ولها أثر كبير في حماية سوق العمل من التجاوزات.

وأشار إلى أهمية الإبلاغ عن أي مخالفة يتم رصدها في سوق العمل من خلال تطبيق

معًا للرصد"، المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال أي من قنوات الوزارة الرسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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