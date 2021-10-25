محافظ المنيا يوجه بإنجاز أعمال رصف طريق الصفصافة بمركز سمالوط

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عقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اجتماعًا موسعًا، بحضور نائبه الدكتور محمد أبوزيد، وذلك للوقوف على أهم معوقات أعمال الرصف بطريق الصفصافة، وذلك استجابة لمطالب المواطنين، بسرعة رصفه وعودته للعمل بالشكل المطلوب باعتباره من أهم الشوارع الحيوية بمركز سمالوط.

حضر الاجتماع المهندس منتصر عبدالوهاب، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس عصام حلمي، رئيس قطاع الصرف الصحي بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس حسين السيد، مدير هيئة الطرق والكباري بالمحافظة، وممثلي شركتي الاتصالات، والغاز.

أكد المحافظ، أن هدف الدولة الأول، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، هو تقديم حياة كريمة للمواطنين، وتوفير البنية الأساسية، التي تقوم عليها حياتهم، مشددًا على ضرورة تذليل كافة العقبات التي تقف في طريق عجلة التنمية، والإصلاح بالمحافظة، ومنها رفع كفاءة الطرق المتهالكة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

شدد المحافظ على ضرورة دفع العمل ودراسة الحلول البديلة وتذليل كل العقبات أمام إنهاء أعمال رصف طريق الصفصافة، بالتنسيق مع كل الجهات، حيث وجه المحافظ، بسرعة تشكيل لجنة من الوحدة الاستشارية بكلية الهندسة بالتنسيق مع جامعة المنيا، لمعاينة الطريق ولإجراء الفحوصات والدراسات الشاملة، وابداء الملاحظات، لرفعها للجهات المعنية، تمهيدًا للبدء في إنهاء اعمال الرصف بالطريق التي يصل طولها إلى حوالي 1200 متر.