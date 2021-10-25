أخبار عاجلة

أسرة "العلوي" تناشد البحث عن ابنها المفقود منذ 4 أيام من "رحاب جدة" -
بعد مقطع فيديو له .. "مرور مكة" يضبط قائد مركبة مخالفاً لأنظمة السير -
جامعة سوهاج تحصد 3 مراكز في دورة الألعاب الرياضية عن بُعد -
تعرف على غرامة غياب طلاب ورسوم إعادة القيد في المدارس الثانوية -
استشاري: عدوى البرد إذا لم تعالج تؤدي إلى التهاب الأذن الوسطى -
أردوغان: تركيا وفرنسا وإيطاليا ستتخذ خطوات بشأن الدفاع الصاروخي -
12 وفاة و1022 إصابة جديدة بكورونا -
غدًا.. تنطلق منافسات كأس اللجنة الأولمبية العربية السعودية للهجن في ميدان تبوك -
مشاعل آل مبارك: جائزة العمل التطوعي تعزز ثقافة التطوع كسلوك مستدام -
بالفيديو.. شاب من ذوي الاحتياجات يشكر"هيئة الترفيه على تسهيلاتها لتمكينهم من حضور الفعاليات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محافظ المنيا يوجه بإنجاز أعمال رصف طريق الصفصافة بمركز سمالوط

Print
محافظ المنيا يوجه بإنجاز أعمال رصف طريق الصفصافة بمركز سمالوط محافظ المنيا يوجه بإنجاز أعمال رصف طريق الصفصافة بمركز سمالوط

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اجتماعًا موسعًا، بحضور نائبه الدكتور محمد أبوزيد، وذلك للوقوف على أهم معوقات أعمال الرصف بطريق الصفصافة، وذلك استجابة لمطالب المواطنين، بسرعة رصفه وعودته للعمل بالشكل المطلوب باعتباره من أهم الشوارع الحيوية بمركز سمالوط.

حضر الاجتماع المهندس منتصر عبدالوهاب، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس عصام حلمي، رئيس قطاع الصرف الصحي بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس حسين السيد، مدير هيئة الطرق والكباري بالمحافظة، وممثلي شركتي الاتصالات، والغاز.

أكد المحافظ، أن هدف الدولة الأول، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح ، رئيس الجمهورية، هو تقديم حياة كريمة للمواطنين، وتوفير البنية الأساسية، التي تقوم عليها حياتهم، مشددًا على ضرورة تذليل كافة العقبات التي تقف في طريق عجلة التنمية، والإصلاح بالمحافظة، ومنها رفع كفاءة الطرق المتهالكة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

شدد المحافظ على ضرورة دفع العمل ودراسة الحلول البديلة وتذليل كل العقبات أمام إنهاء أعمال رصف طريق الصفصافة، بالتنسيق مع كل الجهات، حيث وجه المحافظ، بسرعة تشكيل لجنة من الوحدة الاستشارية بكلية الهندسة بالتنسيق مع جامعة المنيا، لمعاينة الطريق ولإجراء الفحوصات والدراسات الشاملة، وابداء الملاحظات، لرفعها للجهات المعنية، تمهيدًا للبدء في إنهاء اعمال الرصف بالطريق التي يصل طولها إلى حوالي 1200 متر.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السيسي يصل مطار جلاسجو الدولي للمشاركة في «قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ»

السيسي يصل مطار جلاسجو الدولي للمشاركة في «قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ»

«السياحة الثقافية» :«المدن العالمي» شاهد علي تحديث العمران المصري علي يد السيسي

«السياحة الثقافية» :«المدن العالمي» شاهد علي تحديث العمران المصري علي يد السيسي

محمد بن راشد: مصر لها مكانة تاريخية في قلوبنا.. وأبلغوا الرئيس السيسي أننا كلنا نحبه

محمد بن راشد: مصر لها مكانة تاريخية في قلوبنا.. وأبلغوا الرئيس السيسي أننا كلنا نحبه

وزيرة القوى العاملة السابقة تناشد السيسي الجلوس مع العمال والاستماع لمطالبهم

وزيرة القوى العاملة السابقة تناشد السيسي الجلوس مع العمال والاستماع لمطالبهم