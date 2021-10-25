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عمرو عبد الجليل يبدأ تصوير «فيلم تجاري»

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عمرو عبد الجليل يبدأ تصوير «فيلم تجاري» عمرو عبد الجليل يبدأ تصوير «فيلم تجاري»

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في فيلا بالطريق الصحراوي بدأ الفنان عمرو عبدالجليل تصوير مشاهده في الفيلم الجديد «فيلم تجاري» سيناريو وحوار زين العابدين خيري، وإخراج محمود كامل، ويشارك في بطولته عدد كبير من الممثلين منهم، حمدي الميرغني وياسر الطوبجي وعمرو عبدالعزيز وفرح يوسف ومحسن منصور وغيرهم.

وتدور الأحداث حول عالم السينما وكواليس صناعة الأفلام بشكل كوميدي فانتازي، حيث تحدث العديد من المواقف والمفارقات المضحكة أثناء عملية التصوير ما بين المخرج والمنتج ومدير التصوير والممثلين، حتى ينتهي الفيلم بشكل غير متوقع.

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