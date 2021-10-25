أخبار عاجلة

أسرة "العلوي" تناشد البحث عن ابنها المفقود منذ 4 أيام من "رحاب جدة" -
بعد مقطع فيديو له .. "مرور مكة" يضبط قائد مركبة مخالفاً لأنظمة السير -
جامعة سوهاج تحصد 3 مراكز في دورة الألعاب الرياضية عن بُعد -
تعرف على غرامة غياب طلاب ورسوم إعادة القيد في المدارس الثانوية -
استشاري: عدوى البرد إذا لم تعالج تؤدي إلى التهاب الأذن الوسطى -
أردوغان: تركيا وفرنسا وإيطاليا ستتخذ خطوات بشأن الدفاع الصاروخي -
12 وفاة و1022 إصابة جديدة بكورونا -
غدًا.. تنطلق منافسات كأس اللجنة الأولمبية العربية السعودية للهجن في ميدان تبوك -
مشاعل آل مبارك: جائزة العمل التطوعي تعزز ثقافة التطوع كسلوك مستدام -
بالفيديو.. شاب من ذوي الاحتياجات يشكر"هيئة الترفيه على تسهيلاتها لتمكينهم من حضور الفعاليات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«جنايات القاهرة» تعاقب عاطلًا بالمؤبد بتهمة القتل العمد

Print
«جنايات القاهرة» تعاقب عاطلًا بالمؤبد بتهمة القتل العمد «جنايات القاهرة» تعاقب عاطلًا بالمؤبد بتهمة القتل العمد

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عاقبت محكمة جنايات القاهرة عاطلًا بالسجن المؤبد، بتهمة قتل شاب عمدًا، والشروع في قتل آخر ببندقية آلية، بسبب خلافات بينهم بمنطقة المرج.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد علوان السيد، وعضوية المستشارين كمال الدين عبدالرحمن همام، وعلاء مصطفى عيسى، وأمانة سر أحمد فهمي، وعبدالله أبوضيف.

وجاء أمر الإحالة التي باشرها ضباط مباحث قسم شرطة المرج بأن مشاجرة سابقة نشبت بين المتهم وشقيق المجنى عليه، بعدما قام المتهم بالحضور لمكان الحادث وإطلاق أعيرة نارية من بندقية آلية كانت بحوزته بقصد إرهاب المتواجدين لفرض سيطرته، فوبخه المجنى عليه، فعقد المتهم العزم على قتله، وأعدّ لذلك الغرض بندقية آلية، وتوجه لمكان تواجده مستقلًا دراجة نارية، وأطلق صوبه أعيرة نارية، بقصد قتلهما، مما أودى بحياة المجني عليه وإصابة الثاني.

وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية، ونسبت له ارتكاب جرائم القتل العمد والشروع فيه، وحيازة «بندقية آلية» وذخيرة بغير ترخيص، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، ومثُل أمام المحكمة التي أصدرت بحقه الحكم المتقدم.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
جامعة سوهاج تحصد 3 مراكز في دورة الألعاب الرياضية عن بُعد

جامعة سوهاج تحصد 3 مراكز في دورة الألعاب الرياضية عن بُعد

تعرف على غرامة غياب طلاب ورسوم إعادة القيد في المدارس الثانوية

تعرف على غرامة غياب طلاب ورسوم إعادة القيد في المدارس الثانوية

استشاري: عدوى البرد إذا لم تعالج تؤدي إلى التهاب الأذن الوسطى

استشاري: عدوى البرد إذا لم تعالج تؤدي إلى التهاب الأذن الوسطى

أردوغان: تركيا وفرنسا وإيطاليا ستتخذ خطوات بشأن الدفاع الصاروخي

أردوغان: تركيا وفرنسا وإيطاليا ستتخذ خطوات بشأن الدفاع الصاروخي