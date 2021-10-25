«جنايات القاهرة» تعاقب عاطلًا بالمؤبد بتهمة القتل العمد

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عاقبت محكمة جنايات القاهرة عاطلًا بالسجن المؤبد، بتهمة قتل شاب عمدًا، والشروع في قتل آخر ببندقية آلية، بسبب خلافات بينهم بمنطقة المرج.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد علوان السيد، وعضوية المستشارين كمال الدين عبدالرحمن همام، وعلاء مصطفى عيسى، وأمانة سر أحمد فهمي، وعبدالله أبوضيف.

وجاء أمر الإحالة التي باشرها ضباط مباحث قسم شرطة المرج بأن مشاجرة سابقة نشبت بين المتهم وشقيق المجنى عليه، بعدما قام المتهم بالحضور لمكان الحادث وإطلاق أعيرة نارية من بندقية آلية كانت بحوزته بقصد إرهاب المتواجدين لفرض سيطرته، فوبخه المجنى عليه، فعقد المتهم العزم على قتله، وأعدّ لذلك الغرض بندقية آلية، وتوجه لمكان تواجده مستقلًا دراجة نارية، وأطلق صوبه أعيرة نارية، بقصد قتلهما، مما أودى بحياة المجني عليه وإصابة الثاني.

وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية، ونسبت له ارتكاب جرائم القتل العمد والشروع فيه، وحيازة «بندقية آلية» وذخيرة بغير ترخيص، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، ومثُل أمام المحكمة التي أصدرت بحقه الحكم المتقدم.