يوسف الشريف وإنجي علاء وأحمد نادر جلال ضيوف «واحد من الناس» الجمعة

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يستضيف الإعلامى دكتور عمرو الليثى في حلقة فنية خاصة، النجم يوسف الشريف وزوجته الكاتبة والسيناريست انجى علاء والمخرج أحمد نادر جلال، في حلقة خاصة من برنامج «واحد من الناس» على شاشة الحياة في العاشرة مساء الجمعة المقبل.

وتتناول الحلقة كشف أسرار وكواليس خاصة عن يوسف الشريف وأهم اعماله ومسيرته الفنية الرائعة في مجال السينما والدراما التليفزيونية، كما تتناول الحلقة الحديث مع الكاتبة انجي علاء عن أبرز اعمالها وموهبتها الخاصة وبدايتها الفنية وعلاقتها بيوسف الشريف وتكوين ثنائي مبدع، وأيضا الحديث عن الأسرة والابناء .

وتتناول الحلقة الحديث مع الضيوف والمخرج أحمد نادر جلال عن الدراما المصرية وأبرز الأعمال الفنية والمنصات الاليكترونية والإنتاج التليفزيوني، وفي ختام الحلقة يقوم الاعلامي د. عمرو الليثي بتكريم يوسف الشريف وانجي علاء والمخرج أحمد نادر جلال تقديرا لمسيرتهم الفنية الرائعة.