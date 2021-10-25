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نظر استئناف محمد رمضان على حكم إلزامه بـ12.5 مليون جنيه لشركة إنتاج

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نظر استئناف محمد رمضان على حكم إلزامه بـ12.5 مليون جنيه لشركة إنتاج نظر استئناف محمد رمضان على حكم إلزامه بـ12.5 مليون جنيه لشركة إنتاج

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بدأت محكمة شمال الجيزة الابتدائية، اليوم الاثنين، نظر الاستئناف المقدم من الفنان محمد رمضان، على الحكم الصادر بإلزامه مبلغ 12.5 مليون جنيه لإحدى شركات الإنتاج الفني، بسبب فسخ تعاقده على أحد الأفلام مع تلك الشركة.

وفي وقتٍ سابق، كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجزت الدعوى التي تحمل رقم 29369 لسنة 74 قضائية، المطالبة بإصدار حكم بشطب الفنان محمد رمضان، من جداول نقابة المهن التمثيلية نهائيًا، ومنعه من مزاولة مهنة التمثيل وعدم منح أي تصاريح، للحكم في جلسة يوم 28 نوفمبر المقبل.

وقال المحامي طارق محمود، في دعواه لشطب الممثل محمد رمضان من جداول نقابة الممثلين، إن النقابة كانت دومًا تمثل القوة الناعمة للدولة المصرية، كما أنها تعكس القيم والمبادئ الأخلاقية التي تربى عليها المصريون، مضيفًا: «إلا أنه في الفترة الأخيرة ومرورًا بالتطورات التي عاصرتها الدولة المصرية، ظهرت فئة من الممثلين، على رأسهم محمد رمضان، تؤدي أدوارا فنية تحرض على ارتكاب أعمال العنف والبلطجة».

المصرى اليوم

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