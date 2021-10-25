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أسرة "العلوي" تناشد البحث عن ابنها المفقود منذ 4 أيام من "رحاب جدة"
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الأحد 31 أكتوبر 2021 09:24 مساءً
بعد مقطع فيديو له .. "مرور مكة" يضبط قائد مركبة مخالفاً لأنظمة السير
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الأحد 31 أكتوبر 2021 09:24 مساءً
جامعة سوهاج تحصد 3 مراكز في دورة الألعاب الرياضية عن بُعد
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الأحد 31 أكتوبر 2021 09:18 مساءً
تعرف على غرامة غياب طلاب ورسوم إعادة القيد في المدارس الثانوية
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الأحد 31 أكتوبر 2021 09:18 مساءً
استشاري: عدوى البرد إذا لم تعالج تؤدي إلى التهاب الأذن الوسطى
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الأحد 31 أكتوبر 2021 09:18 مساءً
أردوغان: تركيا وفرنسا وإيطاليا ستتخذ خطوات بشأن الدفاع الصاروخي
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الأحد 31 أكتوبر 2021 09:18 مساءً
12 وفاة و1022 إصابة جديدة بكورونا
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الأحد 31 أكتوبر 2021 09:12 مساءً
غدًا.. تنطلق منافسات كأس اللجنة الأولمبية العربية السعودية للهجن في ميدان تبوك
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الأحد 31 أكتوبر 2021 09:10 مساءً
مشاعل آل مبارك: جائزة العمل التطوعي تعزز ثقافة التطوع كسلوك مستدام
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الأحد 31 أكتوبر 2021 09:10 مساءً
بالفيديو.. شاب من ذوي الاحتياجات يشكر"هيئة الترفيه على تسهيلاتها لتمكينهم من حضور الفعاليات
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الأحد 31 أكتوبر 2021 09:10 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
انخفاض أسعار البيض.. 7 آلاف كرتونة من التموين أعادت الانضباط للسوق
فيديو
فيديو اليوم السابع
الاثنين 25 أكتوبر 2021 01:22 مساءً
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