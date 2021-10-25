الأطفال سيموتون جوعا.. مسؤول أممي يطالب بـ«تحرك عاجل» لإنقاذ أفغانستان من الانهيار

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حذر المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي من أن ملايين الأفغان، ومن بينهم أطفال، قد يموتون جوعا ما لم يحدث تحرك عاجل لإبعاد أفغانستان عن حافة الانهيار، ودعا للإفراج عن أموال مجمدة من أجل جهود الإغاثة الإنسانية.

جنات بيبي أرملة أفغانية تجلس بجوار أطفالها نانجارهار غير المستقر بسبب الصراع. يعيش في أفغانستان حاليا 2 مليون أرملة بسبب الصراعات المستمرة في البلاد عبر عصور مختلفة - صورة أرشيفية

وقال بيزلي في تصريحات صحفية نشرتها وسائل إعلام عالمية اليوم إن 22.8 مليون شخص، أي أكثر من نصف عدد سكان أفغانستان البالغ 39 مليون نسمة، يواجهون انعداما حادا للأمن الغذائي و«يتجهون إلى المجاعة» مقارنة مع 14 مليونا قبل شهرين فقط.

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وأضاف: «الأطفال سيموتون والناس سيتضورون جوعا وستزداد الأمور سوءا بقوة».

وتابع بيزلي: «ما نتوقع حدوثه يحدث بسرعة أكبر بكثير مما نتوقعه. سقطت كابول بأسرع مما توقع أحد وينهار الاقتصاد بوتيرة أسرع من ذلك».

أفغانستان: مصير مؤلم يواجه الأطفال النازحين - صورة أرشيفية

وأضاف أن المبالغ المخصصة لمساعدات التنمية يجب أن توجه للمساعدة الإنسانية، وهو ما أقدمت عليه بعض الدول بالفعل، أو أن يتم صرف الأموال المجمدة وتحويلها عبر البرنامج، مردفا: «عليكم فك تجميد هذه الأموال حتى ينجو الناس».

أفغانستان: مصير مؤلم يواجه الأطفال النازحين - صورة أرشيفية

وشهدت أفغانستان أزمة حادة جراء تغير المناخ، حتى قبل سقوط الحكم في أيدي طالبان، في حين تواجه الدول المختلفة مشكلة تحديد طريقة التعامل مع الإسلاميين المتشددين.

يذكر أن أفغانستان وقعت في أزمة في أغسطس بعدما طرد مقاتلو حركة طالبان الحكومة المدعومة من الغرب مما دفع المانحين لحجب مليارات الدولارات من المساعدات عن الاقتصاد المعتمد عليها.