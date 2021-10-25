سؤال برلماني حول قلة عدد أسرة الرعاية المركزة

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تقدم النائب محمد عبدالعزيز عضو مجلس النواب، وكيل لجنة حقوق الإنسان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بـسؤال برلماني موجه إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بشأن معاناة الكثير من المستشفيات من قِلة عدد أسرة الرعاية المركزة وماهي خطة الوزارة نحو زيادة عدد أسرة الرعاية المركزة.

وجاء نص السؤال كالتالى أنه عملا بحكم المادة (129) من الدستور، والمادة (198) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يوجه سؤالا إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة في شأن معاناة الكثير من المستشفيات العامة من قلة عدد أسرة الرعاية المركزة على مستوى الجمهورية، مما يؤدي في كثير من الأحيان للخطورة على حياة المريض الذي قد لا يتوفر له مكان شاغر في الرعايات المركزة لذلك أتوجه بسؤالي: حول ما هي خطة وزارة الصحة نحو زيادة عدد أسرة الرعاية المركزة في المستشفيات العامة بمختلف أنواعها.