أخبار عاجلة

أسرة "العلوي" تناشد البحث عن ابنها المفقود منذ 4 أيام من "رحاب جدة" -
بعد مقطع فيديو له .. "مرور مكة" يضبط قائد مركبة مخالفاً لأنظمة السير -
جامعة سوهاج تحصد 3 مراكز في دورة الألعاب الرياضية عن بُعد -
تعرف على غرامة غياب طلاب ورسوم إعادة القيد في المدارس الثانوية -
استشاري: عدوى البرد إذا لم تعالج تؤدي إلى التهاب الأذن الوسطى -
أردوغان: تركيا وفرنسا وإيطاليا ستتخذ خطوات بشأن الدفاع الصاروخي -
12 وفاة و1022 إصابة جديدة بكورونا -
غدًا.. تنطلق منافسات كأس اللجنة الأولمبية العربية السعودية للهجن في ميدان تبوك -
مشاعل آل مبارك: جائزة العمل التطوعي تعزز ثقافة التطوع كسلوك مستدام -
بالفيديو.. شاب من ذوي الاحتياجات يشكر"هيئة الترفيه على تسهيلاتها لتمكينهم من حضور الفعاليات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

سؤال برلماني حول قلة عدد أسرة الرعاية المركزة

Print
سؤال برلماني حول قلة عدد أسرة الرعاية المركزة سؤال برلماني حول قلة عدد أسرة الرعاية المركزة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم النائب محمد عبدالعزيز عضو مجلس النواب، وكيل لجنة حقوق الإنسان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بـسؤال برلماني موجه إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بشأن معاناة الكثير من المستشفيات من قِلة عدد أسرة الرعاية المركزة وماهي خطة الوزارة نحو زيادة عدد أسرة الرعاية المركزة.

وجاء نص السؤال كالتالى أنه عملا بحكم المادة (129) من الدستور، والمادة (198) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يوجه سؤالا إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة في شأن معاناة الكثير من المستشفيات العامة من قلة عدد أسرة الرعاية المركزة على مستوى الجمهورية، مما يؤدي في كثير من الأحيان للخطورة على حياة المريض الذي قد لا يتوفر له مكان شاغر في الرعايات المركزة لذلك أتوجه بسؤالي: حول ما هي خطة وزارة الصحة نحو زيادة عدد أسرة الرعاية المركزة في المستشفيات العامة بمختلف أنواعها.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
جامعة سوهاج تحصد 3 مراكز في دورة الألعاب الرياضية عن بُعد

جامعة سوهاج تحصد 3 مراكز في دورة الألعاب الرياضية عن بُعد

تعرف على غرامة غياب طلاب ورسوم إعادة القيد في المدارس الثانوية

تعرف على غرامة غياب طلاب ورسوم إعادة القيد في المدارس الثانوية

استشاري: عدوى البرد إذا لم تعالج تؤدي إلى التهاب الأذن الوسطى

استشاري: عدوى البرد إذا لم تعالج تؤدي إلى التهاب الأذن الوسطى

أردوغان: تركيا وفرنسا وإيطاليا ستتخذ خطوات بشأن الدفاع الصاروخي

أردوغان: تركيا وفرنسا وإيطاليا ستتخذ خطوات بشأن الدفاع الصاروخي