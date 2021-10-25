الكنيسة تحتفل بالعيد الـ36 لتأسيس أول كنيسة قبطية في هولندا (صور)

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أقامت كاتدرائية السيدة العذراء بأمستردام أمس الحفل السنوي، بمناسبة العيد السادس والثلاثين لتأسيسها.

وصلى الأنبا أرساني أسقف هولندا القداس الإلهي صباح اليوم وشاركه الآباء كهنة الكاتدرائية وخورس الشمامسة وأعداد كبيرة من الشعب.

وعقب صلاة الصلح أتم نيافته طقس رسامة ٢٠ من أبناء الكنيسة شمامسة برتبة إبصالتس و١٨ في رتبة أغنسطس و٦ في رتبة إيبودياكون.

وعقب انتهاء القداس افتتح نيافته السوق الخيري، كما كانت هناك برامج ترفيهية وتعليمية للشباب وأخرى للأطفال وأيضًا برامج متنوعة للأطفال من ذوي القدرات الخاصة.

وفي نهاية اليوم احتفل الجميع بإيقاد الشمعة السابعة والثلاثين من عمر الكنيسة، وسط أجواء مبهجة.

الكنيسة تحتفل بالعيد ال 36 لتأسيس أول كنيسة قبطية في هولندا

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الكنيسة تحتفل بالعيد ال 36 لتأسيس أول كنيسة قبطية في هولندا