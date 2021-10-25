أخبار عاجلة

أسرة "العلوي" تناشد البحث عن ابنها المفقود منذ 4 أيام من "رحاب جدة" -
بعد مقطع فيديو له .. "مرور مكة" يضبط قائد مركبة مخالفاً لأنظمة السير -
جامعة سوهاج تحصد 3 مراكز في دورة الألعاب الرياضية عن بُعد -
تعرف على غرامة غياب طلاب ورسوم إعادة القيد في المدارس الثانوية -
استشاري: عدوى البرد إذا لم تعالج تؤدي إلى التهاب الأذن الوسطى -
أردوغان: تركيا وفرنسا وإيطاليا ستتخذ خطوات بشأن الدفاع الصاروخي -
12 وفاة و1022 إصابة جديدة بكورونا -
غدًا.. تنطلق منافسات كأس اللجنة الأولمبية العربية السعودية للهجن في ميدان تبوك -
مشاعل آل مبارك: جائزة العمل التطوعي تعزز ثقافة التطوع كسلوك مستدام -
بالفيديو.. شاب من ذوي الاحتياجات يشكر"هيئة الترفيه على تسهيلاتها لتمكينهم من حضور الفعاليات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الكنيسة تحتفل بالعيد الـ36 لتأسيس أول كنيسة قبطية في هولندا (صور)

Print
الكنيسة تحتفل بالعيد الـ36 لتأسيس أول كنيسة قبطية في هولندا (صور) الكنيسة تحتفل بالعيد الـ36 لتأسيس أول كنيسة قبطية في هولندا (صور)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقامت كاتدرائية السيدة العذراء بأمستردام أمس الحفل السنوي، بمناسبة العيد السادس والثلاثين لتأسيسها.

وصلى الأنبا أرساني أسقف هولندا القداس الإلهي صباح اليوم وشاركه الآباء كهنة الكاتدرائية وخورس الشمامسة وأعداد كبيرة من الشعب.

وعقب صلاة الصلح أتم نيافته طقس رسامة ٢٠ من أبناء الكنيسة شمامسة برتبة إبصالتس و١٨ في رتبة أغنسطس و٦ في رتبة إيبودياكون.

وعقب انتهاء القداس افتتح نيافته السوق الخيري، كما كانت هناك برامج ترفيهية وتعليمية للشباب وأخرى للأطفال وأيضًا برامج متنوعة للأطفال من ذوي القدرات الخاصة.

وفي نهاية اليوم احتفل الجميع بإيقاد الشمعة السابعة والثلاثين من عمر الكنيسة، وسط أجواء مبهجة.

الكنيسة تحتفل بالعيد ال 36 لتأسيس أول كنيسة قبطية في هولندا
الكنيسة تحتفل بالعيد ال 36 لتأسيس أول كنيسة قبطية في هولندا
الكنيسة تحتفل بالعيد ال 36 لتأسيس أول كنيسة قبطية في هولندا
الكنيسة تحتفل بالعيد ال 36 لتأسيس أول كنيسة قبطية في هولندا

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
جامعة سوهاج تحصد 3 مراكز في دورة الألعاب الرياضية عن بُعد

جامعة سوهاج تحصد 3 مراكز في دورة الألعاب الرياضية عن بُعد

تعرف على غرامة غياب طلاب ورسوم إعادة القيد في المدارس الثانوية

تعرف على غرامة غياب طلاب ورسوم إعادة القيد في المدارس الثانوية

استشاري: عدوى البرد إذا لم تعالج تؤدي إلى التهاب الأذن الوسطى

استشاري: عدوى البرد إذا لم تعالج تؤدي إلى التهاب الأذن الوسطى

أردوغان: تركيا وفرنسا وإيطاليا ستتخذ خطوات بشأن الدفاع الصاروخي

أردوغان: تركيا وفرنسا وإيطاليا ستتخذ خطوات بشأن الدفاع الصاروخي