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أبرزها الغردقة.. المخرج البلجيكي رمزان موتيف يستعد لتصوير برومو للترويج للسياحة بمصر

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أبرزها الغردقة.. المخرج البلجيكي رمزان موتيف يستعد لتصوير برومو للترويج للسياحة بمصر أبرزها الغردقة.. المخرج البلجيكي رمزان موتيف يستعد لتصوير برومو للترويج للسياحة بمصر

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يستعد المخرج البلجيكي رمزان موتيف، لتصوير برومو للترويج للسياحة في ، في المناطق السياحية كشرم الشيخ والغردقة ومرسى علم إضافة إلى الأقصر وأسوان باعتبارهما مقصدا للسياح الأجانب في فصل الشتاء، منوها بأن البرومو سيعرض الخريطة السياحية لمصر بشكل تشويقي جديد.

وقال المخرج رمزان موتيف، إن ما دفعه لتصوير البرومو هو ما شاهده خلال الفترة الماضية عن مصر خصوصا شرم الشيخ والغردقة، ومرسى علم، منوها بأن البرومو سيكون إهداء منه لمصر وسيتم بثه على منصات التواصل الاجتماعي واليوتيوب.

وأضاف أن فكرة البرومو ستكون مختلفة من حيث الإثارة والتشويق، حيث تدور الفكرة في إطار يجمع كل المناطق الأثرية المصرية والسياحية، الفرعونية منها والاسلامية مرورا بشرم الشيخ والغردقة.

ولفت رمزان موتيف، إن مصر بها العديد من الأماكن السياحية والأثرية التي يستهويها السياح من كل بقاع الدنيا، منوها بأن هذه المناطق يمكن أن يخرج منها أفكارا إبداعية في التصوير والإخراج خصوصا مع تعافي السياحة بعد انحسار موجة .ونوه بأنه ينبغي الترويج للمقاصد السياحية المصرية بشكل جديد ومختلف، من خلال الأفكار والقصص الابداعية التي يمكن أن تكون وسيلة مهمة لجذب السياح.

وأشار رمزان موتيف إلى أن كل المقاصد السياحية حول العالم تتواجد في مصر تقريبا من أثار قديمة فرعونية ورومانية وإسلامية وكذلك السياحة الشاطئية، وأيضا السياحة الترفيهية كالغوص والسفاري والتي لا تتواجد إلا في دول قليلة خصوصا الجبال والصحاري والتي يمكن الترويج للسياحة من خلالها كأسلوب جديد للمغامرين، ولكن يجب أن يتم التسويق والترويج لهذه المقاصد بشكل مختلف.

المصرى اليوم

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