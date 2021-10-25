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بعد تعرضها لحادث.. أول تعليق من بشرى على حملة السخرية من إصابتها في «الجونة»

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بعد تعرضها لحادث.. أول تعليق من بشرى على حملة السخرية من إصابتها في «الجونة» بعد تعرضها لحادث.. أول تعليق من بشرى على حملة السخرية من إصابتها في «الجونة»

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شاركت الفنانة بشرى، جمهورها ومتابعيها بتعليقات للمرة الأولى عن إصابتها في مهرجان الجونة السينمائي بدورته الـ5، وتعرضها لحادث في الأيام الأخيرة أثناء تصوير أحد البرامج الفنية مع الفنان الشاب محمد مكاوي .

ونشرت صورة ليدها بعد الحادث الذي تعرضت له في مدينة الجونة الساحلية، شاكرة الطاقم الطبي على احترافهم، وسرعة إسعافهم لها.

وعلقت على صورة التي نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، قائلة: «5 سنوات عمل مستمر ومخلص لـ»مهرجان الجونة«، أستطيع القول:»شكراً مستشفى الجونة بطاقمها، من أطباء وتمريض، على الاهتمام والاحتراف».

بشرى عبر إنستجرام

ولم تتجاهل بشرى، التعليق على حملات السخرية التي تعرضت لها بعد الحادث، متداولين إلى جانب صورتها وهي بكدمات على السجادة الحمراء، صور أخرى للفنان محمد هنيدي وهو يعاني من كسور وسليمان عيد يحمله من أحد مشاهد فيلم «وش إجرام»، ليلفت الأمر انتباهها وتعلق:«وده حالي فعلا خفة الدم المصرية ملهاش حل».

بـ الموف الغامق الأنيق .. أول ظهور لـ بشرى على السجادة الحمراء بعد تعرضها لحادث - صورة أرشيفية
بشرى عبر إنستجرام

المصرى اليوم

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