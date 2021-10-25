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«مكنتش عارف طريقة التقديم».. محمد رمضان يقدم الاعتذار لـ«ريد وان» ونعمان بلعياشي

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«مكنتش عارف طريقة التقديم».. محمد رمضان يقدم الاعتذار لـ«ريد وان» ونعمان بلعياشي «مكنتش عارف طريقة التقديم».. محمد رمضان يقدم الاعتذار لـ«ريد وان» ونعمان بلعياشي

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تحدث الفنان محمد رمضان عن عدم تقديم مهرجان «الجونة السينمائي» لشريكي أغنيته الجديدة «جو البنات»، وهما المغربيين ريد وان ونعمان بلعياشي.

وقال «رمضان» موضحًا أنه موقف غير مقصود وذلك خلال برنامج «the insider»: «(ريد وان) مش محتاج أبرر له لأنه عارف قيمته كأخ وصديق له وهو عارف أنا بحبه قد إيه».

وتابع: «وعندنا كعرب كلنا فخورين بأن عندنا موزع وصل إلى هذه المرتبة والمكانة على مستوى العالم، وأنا كنت معاه (باك ستيدج) وماكنتش عارف طريقة التقديم أو أنا اتقدمت إزاي فهو متفهم وبنتكلم كل يوم وبنشير نجاحاتنا».

فيما علق «ريد وان» في الحلقة ذاتها قائلًا: «محمد رمضان اتصل بيا واعتذرلي أنا ونعمان وبيشكرنا».

وكانت إدار ة المهرجان أصدرت بيان بعد ساعات من الموقف، مقدمة اعتذارا رسميا للشعب المغربي الشقيق عن عدم تقديم النجم العالمي من أصل مغربي «ريد وان» والملحن المغربي «نعمان بلعياشي» خلال حفل الافتتاح، وذلك في الـ19 أكتوبر الجاري.

وجاء في البيان: «نود التوضيح أن ما حدث هو خطأ غير مقصود في الإعداد للحفل وتعرب عن أسفها لوقوعه ونتمنى عدم تكراره».

وتؤكد إدارة المهرجان الجونة السينمائي، احترامها الكامل لمشاركة الفنانين باعتبارهما قامات فنية عالمية ذات شعبية هائلة في المغرب والعالم العربي، وتقديرها للإنتاج الفني لهؤلاء المطربين.

وتتوجه بجزيل الشكر لكلا من الفنان «ريد وان» والملحن «نعمان بلعياشي» على الأداء المتميز الذي تم تقديمه خلال حفل الافتتاح. كما تؤكد إدارة المهرجان اعتزازها بالمشاركات المغربية في مهرجان الجونة بكافة دوراته سواء من الأفلام المغربية المشاركة أو صناع الأفلام أو كافة الحضور المشاركين.

المصرى اليوم

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