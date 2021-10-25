ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة كابلات كهربائية بأسلوب الحفر بالقاهرة

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تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص «لأحدهم معلومات جنائية» وبحوزتهم جوال بداخله 7 كابلات ألومنيوم كهربائية وزنت حوالى 15 كيلو «مجهولة المصدر»- 2 منشار حديدى، كريك حفر.

وبمواجهتهم عن مصدر الكابلات أعترفوا بسرقتها عقب إستخراجها من المنطقة محل الضبط بأسلوب «الحفــر والقطــع» بإستخــدام الأدوات المضبوطـــة بحوزتهم بقصــد التصرف فيها بالبيــع لتجــار الخردة، وبإستدعاء المسؤول بشركة نقل الكهرباء تعرف على المضبوطات وإتهمهم بالسرقة ،تم إتخاذ الإجراءات القانونية.