ضبط شخصين بحوزتهما سلاحا ناريا ومخدرات بالإسماعيلية

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تمكن قطاع الأمن العام من ضبط شخصين بحوزتهما سلاح نارى وكمية من مخدر الهيروين بقصد الإتجار بالإسماعيلية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية قيام عامل وسائق لأحدهما معلومات جنائية، بالإتجار في المواد المخدرة مُتخذان من دائرة مركز شرطة التل الكبير مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال إستقلالهما سيارة قيادة أحدهما بدون رخصتى تسيير وقيادة وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين وزنت 2،5 كيلو جرام وفرد محلى ومبلغ مالى و3 هواتف محمولة.

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف للإتصال بعملائهما والسيارة لترويج المواد المخدرة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.