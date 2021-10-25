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ضبط 19 قضية مخدرات و9 أسلحة بحملة أمنية بالقليوبية

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ضبط 19 قضية مخدرات و9 أسلحة بحملة أمنية بالقليوبية ضبط 19 قضية مخدرات و9 أسلحة بحملة أمنية بالقليوبية

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واصل قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية توجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

وتمكنت الحملات من ضبط 9 قطع سلاح ناري وأبيض بحوزة عدد من المتهمين، وضبط 19 قضية إتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة، بحوزة 20 متهم لـ5 منهم معلومات جنائية، وضبط 8 متهمين ومراقبين هاربين في قضايا متنوعة، وتنفيذ 5367 حكم قضائى متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري استمرار الحملات.

المصرى اليوم

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