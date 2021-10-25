ضبط مستحضرات تجميل ومواد غذائية فاسدة بالقاهرة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت مباحث التموين من ضبط كمية من مستحضرات التجميل والمواد الغذائية، «مجهولة المصدر»، داخل محل عطاره بدون ترخيص بالقاهرة.

وتمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط المسؤول عن محل عطارة بالجمالية، لإدارته المحل بدون ترخيص وحيازته كمية من مستحضرات التجميل والمواد الغذائية مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل المحل على 1،200 طن مستحضرات تجميل و400 كيلو جرام دقيق و200 كيلو جرام فلفل أسود وكركم، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط إعترف بإدارته المحل بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.